Czy WhatsApp nas podsłuchuje? Dziwne zachowanie mikrofonu w smartfonach

Jak sprawdzić, które uprawnienia były wykorzystywane przez aplikacje?

Aby to zrobić na telefonie z Androidem, musimy udać się do Ustawień, następnie odnaleźć sekcję "Bezpieczeństwo i prywatność" i tam "Prywatność". Znajdziemy tu uprawnienia wykorzystywane przez ostatnie 24 godziny dotyczące aparatu, mikrofonu oraz lokalizacji. Możemy też włączyć lub wyłączyć dostęp do mikrofonu, a w menadżerze uprawnień zobaczymy, jakie konkretnie aplikacje mają dostęp (i jaki — np. tylko podczas używania apki czy ciągły) między innymi właśnie do mikrofonu. Listę możemy zmodyfikować według potrzeb.