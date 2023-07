Dodatek mieszkaniowy? Nic z tego. Uważaj na to oszustwo

SMS może brzmieć różnie. Może rozpoczynać się takimi słowami jak: "Ciesz się!" czy "Gratulacje!", by zaraz odnosić się do finansowania, jakie rzekomo miało zostać przyznane, albo do "pieniędzy na wyciągnięcie ręki". Następnie znajdziemy oczywiście link. Chociaż informacja zawarta w wiadomości może nas w pierwszej chwili ucieszyć, to nie łudźmy się — gdyby coś takiego miało miejsce, rząd zdecydowanie poinformowałby o tym w inny sposób, niż lakonicznym SMS-em.

Hiperłącze przenosi nas na fałszywą witrynę, która przypomina znaną nam zapewne stronę rządową. To właśnie tam możemy zauważyć nagłówek "Dodatek mieszkaniowy" oraz zastanawiający opis: "Jest to dopłata od państwa polskiego (dopłata dostępna dla Ciebie)". Poniżej znajduje się też krótkie i wzbudzające wątpliwości polecenie, brzmiące: "Zalogować".

Reklama

Jak rozpoznać oszustwo? Jeżeli jesteśmy czujni, możemy również zwrócić uwagę na nieprawidłowy adres strony: "gov24-pl[.]online", która zdecydowanie nie jest rządowa, mimo tego że możemy zauważyć charakterystyczne elementy, takie jak logo, które mają zwiększać jej wiarygodność. Naszą uwagę mogą też zwrócić wspomniane frazy.

Jeżeli jednak tak się nie stało i podejmiemy próbę logowania, naszym oczom ukaże się równie fałszywa strona, która sugeruje nam zalogowanie przez konto bankowe. Dodatek mieszkaniowy w rzeczywistości okazuje się próbą wyłudzenia wrażliwych informacji, w tym danych logowania do bankowości internetowej albo danych kart płatniczych.

O zagrożeniu poinformował na Twitterze Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego.