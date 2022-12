Fałszywy eTOLL w Internecie. Oszuści mają chrapkę na twoje pieniądze

Adres fałszywej strony internetowej to e-tollgov.pl. Gdy się na niej znajdziemy, zauważymy okienko logowania. W witrynie cyberprzestępcy umieścili również logo Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystując tym samym wizerunek podmiotów. Jeśli podamy dane logowania, zostaniemy przeniesieni do zakładki, na której w założeniu mielibyśmy wpisać dane z karty płatniczej. Dalej mamy być nakłaniani do dokonania płatności za przejazd. W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane do kart płatniczych.

Jak rozpoznać, czy znajdujemy się na właściwej stronie internetowej i nie dać się oszukać?

Aby stwierdzić, czy jesteśmy na dobrej stronie internetowej, musimy zweryfikować jej adres. Poprawny powinien brzmieć następująco: "etoll.gov.pl". Ta stworzona przez cyberprzestępców znajduje się pod adresem z dywizem i brakuje jej kropki przed "gov".

Przede wszystkim istotna jest więc czujność podczas przeglądania internetu. Jak już wiemy, strona, która wygląda jak prawdziwa, niekoniecznie musi taką być, a przez nieuwagę możemy w szybki sposób przekazać swoje dane przestępcom. Sprawdzajmy zatem, czy na pewno znajdujemy się na stronach, na których chcieliśmy się znaleźć i bądźmy uważni na wszelkie nieprawidłowości.

Aby być świadomymi nowych zagrożeń, monitorujmy internet i serwisy, które o tego typu sytuacjach informują. Nieocenione będzie też przekazywanie takich informacji znajomym i rodzinie.