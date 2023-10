Finlandia w przyszłym roku chce wydać miliardy euro na obronę. W tle Rosja

Do końca października fiński rząd ma ratyfikować nowy budżet obronny kraju. Helsinki na obronę chcą wydać około 6,2 mld euro - względem poprzedniego roku jest to wzrost o około 5 proc.

Jak wskazują specjaliści wspomniany wzrost wydatków na cele militarne związane jest przystąpieniem Finlandii do NATO, oraz jest efektem wojny w Ukrainie i niepewnej relacji z Rosją. Nowe plany mają zwiększyć wydatki Helsinek na obronę do 2,3 proc. PKB brutto. Jest to więcej niż zalecane przez NATO 2 proc.

Nowy budżet i uszczelnienie granicy z Rosją

W nowym fińskim budżecie znajduje się punkt mówiący o uszczelnieniu granicy z Rosją. W ramach tego planu na granicy ma zostać wybudowane tzw. inteligentne ogrodzenie wspierane przez drony i zaawansowane czujniki. Fortyfikacje mają być obsługiwane przez fińską straż graniczną.

Ma zostać wybudowane ponad 200 km specjalnego ogrodzenia, które pojawi się w "strategicznych punktach" na granicy. Koszt budowy ma wynosić 400 - 500 mln euro.

Kolejnym punktem jest pokrycie kosztów broni przekazywanej Ukrainie oraz koszty wymiany sprzętu - tutaj Helsinki zamierzają wydać około 270 mln euro. Największa część zostanie przeznaczona na zakup nowego sprzętu dla fińskiej armii. Na ten cel ma zostać przeznaczone aż 1,6 mld euro.

Jak stwierdził minister obrony Finlandii Antti Häkkänen, zwiększenie budżetu jest "fundamentalne dla bezpieczeństwa narodowego i wzmocnienia zdolności obronnych".

Nie możemy ignorować tego, jak wojna wywołana przez Rosję zmieniła krajobraz bezpieczeństwa w naszym regionie nordyckim i w szerszym sąsiedztwie. Świat wokół Finlandii staje się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. Pomimo wyzwań gospodarczych Finlandii, jesteśmy teraz częścią NATO, a członkostwo wiąże się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami minister obrony Finlandii Antti Häkkänen

Portal Defencenews podaje, że Rosja rozbudowuje swoje bazy wojskowe wzdłuż granicy z Finlandią. Jedna z baz ma obecnie funkcjonować jako regionalny magazyn, z którego dostarczany jest sprzęt na wojnę z Ukrainą.

- Rosja wielokrotnie ostrzegała nas, że wzmocni swoje przygraniczne bazy, jeśli Finlandia przystąpi do NATO. Nie dziwią nas te działania. Z naszych informacji wynika, że te nowe prace strukturalne w bazach wojskowych są częścią normalnych rosyjskich operacji. Nie sądzimy, aby stanowili zagrożenie - powiedział Häkkänen.

Stockholm International Peace Research Institute podaje, że Helsinki w 2020 roku wydały na obronność około 3,8 mld euro. Następnym roku budżet opiewał na podobną sumę, zaś w 2022 r. wzrósł już do 3,8 mld euro, a w 2023 r. wynosił około 6 mld.