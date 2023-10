Dosłownie wczoraj pisaliśmy przecież o pierwszym dostrzeżonym na froncie BTR-90, który musiał wrócić z emerytury, by ratować fatalną sytuację Rosjan w zakresie dostępnego wyposażenia. Jak zauważają internauci, jak tak dalej pójdzie, to już niedługo na ukraińskich drogach pojawi się BTR-40, którego produkcję rozpoczęto niedługo po II wojnie światowej.

BTR-50 to sprzęt z minionej epoki

BTR-50 to radziecki gąsienicowy transporter opancerzony, który został zaprojektowany na początku lat 50., a w celu przyspieszenia prac projektowych jego budowę oparto na podwoziu lekkiego czołgu PT-76. W przedniej części podwyższonego kadłuba umieszczono miejsca dowódcy i kierowcy, a za nimi otwarty przedział transportowy, który mieści do 20 żołnierzy.



Pierwsze egzemplarze seryjne BTR-50 zostały przekazane Armii Radzieckiej w 1954 roku, a w następnych latach model ten został podstawowym wozem brygad zmechanizowanych.

Pod maską transportera znajdziemy 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 240 KM, który pozwala osiągnąć maksymalną prędkość 44 km/h na lądzie i 11 km/h w wodzie, bo pojazd umożliwia przemieszczanie się po niej (a także pokonywanie rowów o szerokości do 2,8 m i ścian o wysokości do 1,1 m). BTR-50 mierzy 7,08 m długości, 3,14 m szerokości i 1,97 m wysokości, a jego masa bojowa to 14,2 tony. Jeżeli zaś chodzi o uzbrojenie, to w zależności od wersji może być wyposażony w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm SGM lub cięższe karabiny KPV kalibru 14,5 mm.