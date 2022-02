Finlandyzacja jest terminem wymyślonym przez zachodnie media dla opisania nietypowej relacji pomiędzy Związkiem Radzieckim a Finlandią w czasach zimnej wojny. Finowie w zamian na pełną wolność w polityce wewnętrznej kraju i możliwość utrzymania wolnego rynku pozbyli się części swobód w polityce zagranicznej.

Twórcami fińskiej polityki po II wojnie światowej byli Juho Paasikivi i Urho Kekkonen - ówcześni prezydenci kraju. Podpisany w 1948 roku pakt o przyjaźni między ZSRR a Finlandią na długie lata zdefiniował relacje pomiędzy sąsiadami.

Za cenę wolności gospodarczej Finowie musieli zrzec się praw do skorzystania z planu Marshalla oraz do ingerowania w konflikty wielkich mocarstw. Władze Finlandii przez kilkadziesiąt lat, prowadząc politykę zagraniczną, musiały uważać na to, jak zareaguje ZSRR.

Finowie stosowali również swoistą autocenzurę. Miała ona związek między innymi z częściowym przeformułowaniem fińskiej polityki pamięci - usunięto niektóre pomniki, wycofano książki o wyraźnie antysowieckim przekazie itd. Efektem ówczesnej polityki Finlandii jest chociażby fakt, że nie jest ona do dzisiaj członkiem NATO, a do Unii Europejskiej wstąpiła dopiero pod upadku ZSRR w 1995 roku.

W obliczu realnej groźby konfliktu na linii ukraińsko-rosyjskiej pojawiały się głosy ekspertów i dziennikarzy o możliwej "finlandyzacji Ukrainy". Czy jest ona możliwa? Na ten temat wypowiedział się dla Geekweek.pl Bartosz Chmielewski, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich:

- Nie ma szans na finlandyzację Ukrainy w zimnowojennym rozumieniu tego pojęcia. Skomplikowana relacja między Moskwa a Helsinkami, która wytworzyła się po II wojnie światowej była modelem, który mógł funkcjonować tylko wtedy i to ze względu na specyficzne uwarunkowania społeczne, polityczne i konsensus ówczesnych elit. Ukraińcy raczej nie chcą czegoś takiego. Propozycje "finlandyzacji Ukrainy" to przejaw myślenia o tej części Europy w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy.