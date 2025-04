Hakerski atak na Maroko. Konflikt z Algierią narasta

Rozmieszczenie nowej bazy może doprowadzić do poważnego konfliktu regionalnego, który mógłby rozprzestrzenić się również na cały region Sahelu. Ewentualna wojna Maroka z Algierią doprowadziłaby do nowych fal migracji do Europy i zakłóciłaby handel na Morzu Śródziemnym, ostrzegł think tank Oxford Analytica, zajmujący się analizą ryzyka na świecie.