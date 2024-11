Spis treści: 01 Czym jest Sahara Zachodnia?

02 Dla Ryanair to nie problem

03 Co na to MSZ? Nie ma dobrych wieści

Czym jest Sahara Zachodnia?

Szybki rzut oka na Google Maps pozwala nam zauważyć, że na zachodnim brzegu Afryki, zaraz pod Maroko znajduje się kraj, o którym raczej rzadko słyszy się w mediach. Zresztą, czy aby na pewno jest to kraj? Jego granice tylko częściowo oznaczone są tak, jak inne - ta północna od strony Maroko widnieje jako przerywana linia. Może jest to odpowiedni trop?

Zdecydowanie tak, bowiem okazuje się, że Sahara Zachodnia to obecnie "terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym". W rzeczy samej, miejsce to zdobyło uznanie tylko 84 krajów, z czego (jak podają nam źródła), 34 wycofały uznanie tego terytorium za suwerenne. Obecnie status tego miejsca faktycznie jest trudny do określenia. W ogólnym rozumieniu Sahara Zachodnia to państwo nieuznawane, które znalazło zaakceptowanie faktu swojego istnienia przez zbyt mało innych krajów.

Mimo proklamowania swojej niepodległości w 1976 roku kraj ten nadal jest skonfliktowany z Maroko. Królestwo uznaje Saharę Zachodnią za swoje południowe prowincje i przypisuje sobie zwierzchnictwo nad nimi i uznaje za integralną część swojego terytorium. Kto sprawuje tam władzę? To zależy, bo część kraju zarządzana jest przez Maroko, reszta przez Fron Polisario - polityczno-wojskową organizację niepodległościową.

Dla Ryanair to nie problem

Nieustalony status nie oznacza jednak, że nie można tam podróżować. Takich przeszkód nie widzi Ryanair, który właśnie ogłosił, że od stycznia 2025 roku uruchomi dwie pary połączeń z Hiszpanii (Madryt i Lanzarote) do Ad-Dachla - drugiego co do wielkości miasta w Saharze Zachodniej.

Z radością ogłaszamy wprowadzenie najniższych cen w Europie na lotnisko Dakhla, nasze nowe lotnisko w Maroku, wraz z uruchomieniem 2 nowych tras od zimy 2024/25, łączących region Dakhla w Madrycie, stolicy Hiszpanii, i Lanzarote. Jesteśmy podekscytowani możliwością wzmocnienia połączeń komunikacyjnych Maroka i inwestycji Ryanair w Królestwie, pobudzenia turystyki i wzrostu gospodarczego w tym regionie Maroka, przy wsparciu bezkonkurencyjnych cen Ryanair. Eddie Wilson, dyrektor generalny Ryanair

Rosnące zainteresowanie irlandzkiego przewoźnika Maroko jest w pełni uzasadnione. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z rozwijającym się rynkiem turystycznym, z drugiej za kilka lat odbędą się tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już w 2030 Maroko wspólnie z Hiszpanią i Portugalią zorganizuje gigantyczną imprezę, która przyciągnie miliony odwiedzających. Dobre relacje z władzami pomogą przewoźnikowi przygotować się na nadchodzący okres wzmożonej turystyki.