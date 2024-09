Jak przygotować się do powodzi? Wszystko co musisz wiedzieć

Powodzie to jedne z najczęstszych katastrof naturalnych w naszym kraju. Mogą one spowodować naprawdę gigantyczne straty materialne, ale są także ekstremalnie groźne dla życia. Zdecydowanie nie warto lekceważyć siły wody, więc - jak skutecznie przygotować się do powodzi?

Jak przygotować się do powodzi?

Pierwszym krokiem jest stworzenie Rodzinnego Planu Powodziowego. Plan powinien zawierać informacje o sposobie ewakuacji, podziale i harmonogramie zadań w razie kryzysu, a także wyznaczyć miejsce spotkania w razie rozdzielenia się członków rodziny - najlepiej zaznaczyć je na mapie. Warto również sporządzić w nim listę najpotrzebniejszych rzeczy do zabrania podczas ewakuacji oraz zapisać ważne numery telefonów. Posiadając kopię planu każdy z członków rodziny powinien zawsze wiedzieć co powinien robić.

Dobrą praktyką jest także regularne aktualizowanie planu i przeprowadzanie ćwiczeń na wypadek powodzi. Zaleca się robić to co roku.

Jeśli to możliwe, przenieś cenne przedmioty na wyższe kondygnacje budynku. Choć w przypadku nagłej powodzi może nie być na to czasu, w przypadku ostrzeżeń warto zabezpieczyć się wcześniej.

W bezpiecznym miejscu przygotuj także najważniejsze dokumenty i leki, najlepiej w wodoodpornych opakowaniach. Ułatwi to szybką ewakuację i uniknięcie nerwowego szukania ważnych przedmiotów na ostatnią chwilę.

Dobrze jest również przeparkować pojazdy w bezpieczne miejsca, zabezpieczyć budynek workami z piaskiem i przygotować zwierzęta do ewakuacji. Należy także poinstruować domowników, jak odłączyć prąd, gaz i wodę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co warto zgromadzić przed powodzią?

Oto lista rzeczy, które warto przygotować na wypadek powodzi. Dobrze jest zawczasu spakować je do plecaka, którego waga nie powinna jednak przekraczać 50 kilogramów.

Zapas żywności (najlepiej z długim terminem przydatności do spożycia) i wody na co najmniej 3 dni,

powerbank,

latarka + zapas baterii,

radio na baterie,

środki higieniczne,

koce,

odzież na zmianę,

śpiwory,

nieprzemakalne obuwie,

kurtki przeciwdeszczowe,

apteczka pierwszej pomocy,

dla lepszego samopoczucia warto mieć ze sobą pamiątki rodzinne oraz zabawki dla dzieci.

Jak się komunikować w przypadku powodzi?

Przede wszystkim podczas kryzysu najlepiej jest przez cały czas słuchać radia na baterie na lokalnej częstotliwości, gdzie mogą pojawiać się ogłoszenia władz i ewentualne nowe zarządzenia. Jest to najlepsze i najłatwiej dostępne źródło informacji, gdy telefony nie działają.

Jeśli jednak działają, to telefony komórkowe są bardzo dobrym źródłem informacji. Dostęp do Internetu daje szerokie możliwości komunikacji oraz śledzenia aktualnych informacji na temat sytuacji kryzysowej. Dzięki temu można również otrzymywać alerty RCB i pozostać w kontakcie z bliskimi. Warto dbać, aby telefon i powerbank były zawsze naładowane.

Do komunikacji m.in. z ratownikami opracowano łatwy do zapamiętania system kolorowych flag. Każdy z trzech kolorów odpowiada konkretnej potrzebie. Biała flaga to prośba o ewakuację, niebieska — potrzeba żywności i wody, a czerwona — potrzeba pomocy medycznej.

Flagi te, umieszczone w widocznym miejscu, są łatwo zauważalne dla ratowników w śmigłowcach lub łodziach, dzięki czemu mocno ułatwiamy im identyfikację naszych potrzeb. Nie obowiązują one tylko podczas powodzi, warto zapamiętać je na wypadek jakiegokolwiek kryzysu.

Czy podczas powodzi wszyscy muszą się ewakuować?

Nie zawsze wszyscy muszą się ewakuować. Decyzja o tym zależy od poziomu zagrożenia oraz zaleceń władz. Jeśli jednak oficjalne komunikaty nakazują ewakuację, to należy ich bezwzględnie przestrzegać. Przebywanie na zalanym terenie jest ekstremalnie niebezpieczne, nie tylko z powodu braku prądu i wody, ale także występowania chorób zakaźnych. Gdy budynek, w którym przebywamy, jest uszkodzony lub niestabilny istnieje natomiast zwiększone ryzyko jego zawalenia.

Co z pracą w trakcie powodzi?

Jeśli pracownik nie jest w stanie dotrzeć do swojego miejsca pracy z powodu powodzi, to uznawane jest to za usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Należy jednak poinformować o tym fakcie pracodawcę.

Za niemożność wykonywania pracy z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi 50 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie z tego powodu może trwać dwa dni lub 16 godzin.