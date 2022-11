Każdy może odblokować telefon z Androidem i nie potrzebuje do tego hasła

Ilona Dobijańska Bezpieczeństwo

Poważny problem z zabezpieczeniem Androida. Pozwala on ominąć środki bezpieczeństwa, takie jak odcisk palca czy nawet kod PIN i uzyskać pełny dostęp do urządzenia użytkownika. Wystarczy chwila cierpliwości oraz fizyczna karta SIM, do której potencjalny złodziej ma kod PUK. Czy problem dotyczy twojego telefonu i jak sobie z nim poradzić?

Zdjęcie Każdy może odblokować telefon z Androidem bez hasła. Jak to możliwe? / Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images