Kolejne próby wyłudzenia – małopolska policja ostrzega

W przypadku połączeń od nieznanego numeru zawsze trzeba stosować zasadę ograniczonego zaufania. Należy zwiększyć czujność zawsze, gdy osoba po drugiej stronie słuchawki próbuje wyciągnąć od nas poufne dane. Czerwona lampka powinna zaświecić się nam w szczególności, gdy jesteśmy proszeni o zrobienie jakiegoś przelewu, pobrania aplikacji, podania danych logowania do banku lub numeru karty płatniczej. Ofiarą takiego oszustwa mogła paść mieszkanka Krakowa.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że krakowianka odebrała połączenie przychodzące od małopolskiej policji. A przynajmniej na to wskazywałby wyświetlany na ekranie numer telefonu. Osoba po drugiej stronie słuchawki podała się za policjanta z wydziału do walki z cyberprzestępczością KWP w Krakowie. Oszust chciał nakłonić mieszkankę Krakowa do wykonania przelewu na konkretne konto, w celu ochrony jej oszczędności. Na szczęście kobieta wyczuła przekręt, rozłączyła się i sama skontaktowała z małopolską policją. Przestępcy nie są w takiej sytuacji w stanie przejąć połączenia. Oni tylko używają oprogramowania, by wyświetlało inny numer na wyświetlaczach swoich ofiar. W rzeczywistości dzwonią z całkowicie innego numeru.

To co spotkało mieszkankę Krakowa, to próba oszustwa metodą "spoofingu". Polega ona na tym, że oszust podszywa się pod konkretną osobę, bądź instytucję. Małopolska policja wyjaśnia, że przestępcy najczęściej próbują zastraszyć swoje ofiary. Często mówią, że było włamanie na ich konto i muszą szybko przelać środki w celu ich zabezpieczenia. Tym razem wszystko zakończyło się bez żadnych szkód. Jednak wiele osób w ten sposób może stracić wszystkie oszczędności.