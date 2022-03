Litwini ruszyli po broń. Sprzedaż w kraju gwałtownie rośnie

Mateusz Zajega Bezpieczeństwo

Mieszkańcy Litwy masowo ruszyli do sklepów z bronią. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowano we wspomnianym państwie kilkukrotnie większą sprzedaż tego produktu niż w poprzednich okresach. Dodatkowo równie wielką popularnością zaczęły cieszyć się strzelnice, do których uczęszcza rekordowa liczba osób.

Zdjęcie Litwini masowo kupują broń / Pixabay.com