Możecie szybko stracić oszczędności. Fala ataków InfoStealerami

Jak informuje profil DarkTracer, zarządzany przez DarkWeb Criminal Intelligence, zainfekowani InfoStealerami o nazwie Redline, Raccoon czy Vidar zostało ponad 10 tysięcy użytkowników. Odnotowano też ponad 143 tysiące najróżniejszych plików bardzo poufnych danych, które zostały wykradzione i są teraz rozpowszechniane w przestrzeni Dark i Deep Web.

Eksperci podkreślają, że są wśród nich dane do logowania się użytkowników na konta w serwisach takich jak: Interia, Onet, Wirtualna Polska, Chomikuj, O2 czy Allegro. InfoStealery wykradają głównie nasze dane logowania do najróżniejszych serwisów, ciasteczka z zapisami naszych działań w internecie czy numery kart płatniczych. Dane te później trafiają w ręce przestępców i są sprzedawane w Dark i Deep Webie na tzw. podziemnych marketach.

Przez InfoStealery można stracić oszczędności i dane logowania

W ten sposób użytkownicy, których komputery zostały zainfekowane InfoStealerami, mogą stracić oszczędności z powodu dostępu do ich kont bankowych, na ich dane będą wzięte kredyty lub po prostu ktoś przejmie ich konta pocztowe na podstawie danych z autouzupełnienia.

InfoStealery infekują komputery poprzez załączniki do wiadomości e-mail, cracki do programów lub gier oraz hacki do gier online. Dlatego nie otwierajmy niepewnych wiadomości e-mail, nie klikajmy w dziwne linki w serwisach społecznościowych i nie instalujmy oprogramowania z niepewnego źródła.

Jeśli to nieświadomie zrobimy, uruchomione złośliwe oprogramowanie ciężko będzie wykryć i się go pozbyć. Eksperci zalecają do częstych aktualizacji systemu operacyjnego i korzystanie również z najnowszych programów antywirusowych. Przede wszystkim bądźmy też czujni, bo przestępcy czyhają na naiwność użytkowników.