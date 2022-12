NordPass, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, opublikowała coroczną listę najczęściej używanych haseł. Znajdziemy na niej aż 200 pozycji, które cieszyły się największą popularnością w 30 krajach. Jeśli zatem interesujemy się swoim bezpieczeństwem w sieci, warto przeanalizować, czy przypadkiem podczas wyboru naszego hasła nie poszliśmy drogą na skróty i nie musimy dokonać pewnych zmian.

Paolo Gasti, profesor informatyki z New York Institute of Technology, podkreśla, że internauci najczęściej wybierają hasła, które można łatwo zapamiętać. To właśnie dlatego bardzo często hasłem jest... "password", ale i coś, co łatwo zapisać, czyli np. "123456" albo "qwerty". Wybór nagminnie pada też na to, co jest łatwo pamiętamy - nasze imię, datę urodzenia, imię zwierzęcia.

Zdarza się, że uciekamy się do bardziej zaawansowanych alternatyw - część liter zastępujemy cyframi albo używamy mieszanych wielkości znaków, co daje nam np. "iLoVeyOu". Jak się jednak okazuje, te warianty również są proste do odgadnięcia.

Najczęściej używane hasła można pogrupować. Jak wskazuje NordPass, poza tymi numerycznymi, na prowadzenie wysunęły się następujące kategorie: przekleństwa, sport, filmy, jedzenie, samochody, artyści, gry komputerowe oraz marki modowe.

Nie sposób przytoczyć tu wszystkich haseł wymienionych przez firmę, jednak również 15 z 200 najpopularniejszych powinno rzucić dobre światło na to, jakie hasła są tymi "ulubionymi".

15 najpopularniejszych haseł w 2022 roku

W 2020 oraz 2021 roku najczęściej stosowanym hasłem było "123456". W 2022 roku zostało ono jednak zdetronizowane przez "password", zajmując tym samym drugie miejsce.

Oto 15 najpopularniejszych haseł 2022 roku:

password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123, 1234567, 1234, 1234567890, 000000, 555555.

Hasło "password" zostało użyte aż 4 929 113 razy. "123456" natomiast 1 523 537 razy. Na liście, choć nie na samym jej początku, znajdziemy też między innymi: "Eminem", "Batman", "Pokemon", "Fuckyou", "Baseball", "Naruto", "Secret", "Euphoria", "Encanto".

Warto zaznaczyć, że tego typu hasła są dla hakerów bardzo łatwe do złamania. W przypadku większości numerycznych, odgadnięcie ich zajmie cyberprzestępcom sekundę.

Jak stworzyć bezpieczne hasło?

Sergio Tenreiro de Megalhes, uczący cyberbezpieczeństwa w Champlain College Online, sugeruje, by np. zamienić pojedyncze słowa całymi zdaniami. Ich skuteczność zwiększa fakt, że są długie i zawierają litery różnej wielkości (czasem także cyfry), ale są jednocześnie łatwe do zapamiętania.

Jako najlepsze hasło bardzo często wskazywany jest losowy ciąg liter i cyfr, który jest niestety trudny do zapamiętania. Przy ustalaniu hasła możemy jednak skorzystać z pomocy menedżera haseł, który podpowie nam przypadkowe, unikalne hasło dla każdego konta - bo co dodatkowo istotne, to by danego hasła używać w ramach jednego konta. Dzięki temu nawet jeśli cyberprzestępcom udałoby się je odgadnąć, nadal nie będą posiadali dostępu do wszystkich naszych kont internetowych.