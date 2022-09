Pięć sposobów na bezpieczne hasło. 123456 jest naprawdę słabe

Bezpieczne hasło da się stworzyć w prosty sposób, o ile przestrzega się kilku podstawowych zasad. Liczba znaków ma przy tym ogromne znaczenie, mimo iż nie jest najważniejsza. Wielokrotnie można było się spotkać z definicją, że najlepiej tworzyć hasła składające się z 13 znaków. Tylko co zamieścić w tej ilości? Czy powinniśmy mieć osobne hasła na wszystkich kontach? Sprawdźmy 5 rzeczy, które pomogą nam w stworzeniu bezpiecznego hasła.

Co zawrzeć w haśle, żeby było bezpieczne?

Długość hasła to jedno, ale jego złożoność jest zupełnie inną kwestią. Im bardziej skomplikowana kombinacja, tym trudniej będzie się przez nią przedostać. Dlatego pamiętajmy, żeby hasło posiadało w sobie małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Starajmy się nie używać żadnych dat urodzenia, imion lub znanych wszystkim nazw. Dobrze również wpleść znaki specjalne w środek kombinacji. Zamiast "DobreHasło123" stwórzmy "D)br3!H4sUo". Od razu lepiej... oraz bezpieczniej.

Czy warto powtarzać hasło?

Hasło, nawet jeśli jest trudne do rozszyfrowania, czasami może się dostać w niepowołane ręce. Warto w takich sytuacjach być przygotowanym. Dlatego też nie wykorzystujmy jednego hasła do wszystkich naszych kont. Przestępca, poznając jedno hasło, dostaje klucz dostępu na każdej platformie. Co jednak w sytuacji, kiedy mamy problemy z pamięcią? W takiej sytuacji dobrze sprawdzi się menedżer haseł .

2FA. Co to jest weryfikacja dwuskładnikowa?

Weryfikacja dwuskładnikowa ma dodatkowo blokować dostęp do naszych danych. Jak sama nazwa wskazuje, jest drugą blokadą przed zalogowaniem. Zanim ktoś przejdzie przez dodatkowe zabezpieczenie, możemy szybko zainterweniować. 2FA często działa na zasadzie wysłania kodu na inne urządzenie lub potwierdzenia tożsamości biometrią. W takiej sytuacji przestępca często się poddaje z dalszym działaniem.

Czy muszę zmieniać hasło regularnie?

Kwestia regularnej zmiany hasła jest niejednoznaczna. Jedni zalecają regularne zmienianie kodów dostępów. Inni uważają, że jeśli mamy wystarczająco silne hasła i działamy z zasadami, nie ma konieczności ich zmieniać. Obie strony zgadzają się jednak w jednym. Hasło należy zmienić jak najszybciej, jeśli tylko widzimy oznaki próby dostania się na nasze konta. Pojawiła się próba logowania do naszego konta? Starajmy się zmienić hasło jak najszybciej.

Co z zapisywaniem hasła w pamięci?

Wiele ułatwień dostępu nie jest tylko dla naszego komfortu. Pozwalają również osobom trzecim otrzymać nasze hasła jak na tacy. Jakim sposobem? Cyberprzestępcy często wykorzystują do tego specjalne programy. Pozwalają one pobrać dane z przeglądarki, w tym zapisane hasła. Część z nich natomiast daje takiej osobie wgląd w nasze aplikacje oraz ekran urządzenia, z którego korzystamy. Nie instalujmy więc nieznanego oprogramowania na komputery ani telefony.

