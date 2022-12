Według ostatnich badań łącznie już jedna trzecia internautów padła ofiarą jakiegoś naruszenia danych z udziałem firmy przechowującej ich dane osobowe - kradzieży, wycieku lub udostępnienia osobom trzecim. I co najgorsze, aż 82 proc. z tych osób doświadczyło z tego tytułu negatywnych konsekwencji, jak choćby kradzież tożsamości, bo jeśli w grę wchodzi celowe włamanie na serwery firmy, to cyberprzestępcy dokonują go przecież z myślą o wykorzystaniu danych w celach "zarobkowych". Nie pomaga też fakt, że aż 11 proc. firm informuje o takich wydarzeniach dopiero po 6 miesiącach, a 5 proc. po roku od włamania!

Dane jednej trzeciej internautów krążą po sieci

Co jednak ciekawe, ankieta firmy Thales pokazuje jednocześnie, że pomimo tych niepokojących statystyk, 82 proc. konsumentów wciąż ma zaufanie do dostawców usług cyfrowych i stosowanych przez nich zabezpieczeń. Wiele osób oczekuje jednak bardzo konkretnego zachowania dostawców usług w momencie naruszenia danych, i tak 54 proc. pytanych internautów uważa, że po epizodzie naruszenia danych firmy powinny być zmuszone do wprowadzenia obowiązkowych mechanizmów ochrony, jak szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.