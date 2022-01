Nadchodzi potężny cyberatak na Polskę? Wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że alarm został wprowadzony "ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych". Pierwszy stopień alarmu ALFA-CRP został uruchomiony bezpośrednio przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Niedawno potężny cyberatak przeżyła Ukraina, teraz może czekać on również Polskę.

Jak możemy przeczytać na witrynie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wszystkie dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Nie jest wykluczone, że rząd podniesie poziom zagrożenia. Na razie władze zapewniają, że nasz kraj jest przygotowany na tego typu wydarzenia.

Reklama

RCB ostrzegło instytucje publiczne przed cyberatakami

Pomimo tego faktu, RCB wydało dyspozycję wszystkim instytucjom publicznym, by na bieżąco monitorowały one i weryfikowały wszelkie naruszenia bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej i natychmiast o nich informowały służby.

Z roku na rok, nasz kraj doświadcza coraz większej ilości cyberataków. Eksperci podkreślają, że są one coraz potężniejsze. Wynika to z umacniającej się pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Grupy cyberprzestępców najbardziej interesują poufne dane na temat korporacji, które mogą później sprzedać na "czarnym rynku".

Niedawno agencja Flashpoint biła na alarm, że rosyjskie grupy hakerów, wspieranych przez Kreml, w ostatnim czasie na masową skalę nawiązują współpracę ze swoimi chińskimi kolegami. Cel nie jest jasny, ale wszystko wskazuje na przygotowania do globalnego cyberataku, po którym może zostać sparaliżowana większa część świata.

Ostrzeżenie przed globalnym cyberatakiem

Jakiś czas temu Klaus Schwab, twórca Światowego Forum Ekonomicznego, zapowiedział, że wielkimi krokami zbliża się globalny cyberatak, który doprowadzi do całkowitego paraliżu całej ludzkości. Mówi się tutaj o awariach sieci energetycznych, systemów transportowych, usług medycznych czy transakcji bankowych. Niedawna historyczna awaria Facebooka może wielu pokazać, jak może to wyglądać w rzeczywistości.

Schwab i Buffet są przekonani, że taka globalna katastrofa, rozgrywająca się w sieci, doprowadzi do zrujnowania gospodarek praktycznie większości krajów świata, co z kolei skończy się śmiercią milionów ludzi. Miliarderzy obawiają się, że sytuacja bardzo szybko wymknie się spod kontroli i zaowocuje wybuchem konfliktów pomiędzy krajami, a nawet doprowadzi do globalnej wojny.