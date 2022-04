To nie jest najlepszy okres dla rosyjskiej gospodarki. Sankcje nałożone na kraj Władimira Putina po tym, jak jego wojska wkroczyły do Ukrainy, skutecznie ją wyniszczają. Nie chodzi tylko o to, że wiele korporacji wycofało swoje produkty i usługi z Rosji. Rosyjskie firmy działające na rynku globalnym są wypraszane z niektórych krajów. Taka sytuacja spotkała przedsiębiorstwo Jewgienija Kasperskiego.

Rosyjska firma Kaspersky, zajmująca się cyberbezpieczeństwem od razu znalazła się pod lupą służb całego świata. W końcu firma od lat globalnie oferuje swoje produkty i usługi, w tym program antywirusowy. Jako pierwsi przed firmą ostrzegali Niemcy. Niemieckie Federalne Biuro do spraw Bezpieczeństwa Informacji (BSI) w oficjalnym oświadczeniu zwróciło uwagę na to, że programy antywirusowe i usługi rosyjskiego przedsiębiorstwa mogą być zagrożeniem dla państw Unii Europejskiej i NATO. BSI poinformowało że nawet jeśli Kaspersky nie chce szpiegować dla Rosji dobrowolnie, to istnieje ryzyko, że firma zostanie do tego zmuszona przez Kreml.

Reklama

Niedługo po Niemcach zdecydowane działanie podjęli Amerykanie, którzy wpisali rosyjskie przedsiębiorstwo na "Entity List". Znalezienie się na liście sprawia, że żadna amerykańska firma nie może z danym podmiotem podjąć współpracy. W 2019 roku na tej liście znalazł się Huawei, czego skutki odczuwa do dzisiaj.

Produktów Kasperskiego zabraknie również w Polsce. Zarząd spółki Kaspersky Lab Polska poinformował o zakończeniu współpracy z rosyjskim przedsiębiorstwem. Decyzja jest podyktowana działaniami wojennymi zainicjowanymi przez Rosję na Ukrainie.

Aktualni klienci nie mają się jednak o co martwić. W oficjalnym oświadczeniu widnieje informacja o tym, że Kaspersky Lab zamierza wywiązać się z zobowiązań wobec istniejących klientów, m.in. nadal będzie dostępny polskojęzyczny dział pomocy technicznej. Natomiast można już zauważyć, iż z internetu zniknęły już polskojęzyczne wersje serwisu z domeną kaspersky.pl oraz sklepu internetowego z oprogramowaniem rosyjskiego producenta.