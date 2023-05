Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że nad naszym krajem pojawił się obiekt, który nadleciał znad Białorusi. Sprzęt w swym kształcie ma być podobny do balonu. Sytuacja przypomina tą, która miała miejsce kilka miesięcy temu w USA. Wówczas nad Stanami Zjednoczonymi również pojawiły się tajemnicze obiekty - okazało się, że były to balony z Chin. Pekin utrzymywał, że są to urządzenia badawcze, lecz Waszyngton twierdził, że mogą one służyć do prowadzenia działań szpiegowskich.

Jak podaje MON: "Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina."



Kapitan Ewa Złotnicka, oficer prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych powiedziała, że obiekt był monitorowany jeszcze na terenie Białorusi. Jak zaznacza, w momencie przekroczenia granicy "uruchomione zostały wszystkie obowiązujące procedury". Dodała, że została także poderwana para dyżurna MiG-29, a następnie F-16.