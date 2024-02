Oglądasz Netflix? Lepiej zwróć uwagę na ten komunikat

Chcesz sobie spokojnie usiąść po całym dniu i wybrać, jaki film albo serial obejrzeć na Netfliksie, a potem zrelaksować się podczas seansu, a tu wyskakuje mail z informacją, że jest problem z płatnościami za abonament. Odruchowo chcesz sprawdzić, o co chodzi i klikasz link... i ryzykujesz utratę oszczędności.

Lepiej kilka razy sprawdzić, kto jest nadawcą, bo mimo że przedstawia się on jako Netflix, w rzeczywistości jest oszustem czyhającym na nasze pieniądze. Jak rozpoznać ten przekręt?

Oszustwo "na Netflix"

Na skrzynki mailowe Polaków masowo trafia wiadomość, która rzekomo pochodzi od serwisu Netflix. Treść komunikatu dotyczy problemów z płatnościami. W wiadomości można przeczytać: "Prosimy o aktualizację szczegółów płatności". Jak wyjaśniają eksperci z CyberRescue, maile dotyczą głównie albo podania nowej metody opłat za abonament Netflix, albo przedłużenia któregoś z planów.

Komunikat jest skonstruowany tak, aby nakłonić odbiorcę do kliknięcia linku, który ma pozwolić na aktualizację danych. W rzeczywistości odnośnik prowadzi do fałszywej strony, na której cyberprzestępcy przygotowali formularz, by przechwycić dane wrażliwe internauty.

Po wprowadzeniu loginu i hasła do serwisu pojawia się także prośba o wpisanie danych karty płatniczej. W ten sposób może dojść na przykład do przejęcia konta w serwisie Netflix, ale, co gorsza, przestępcy dzięki temu dostają dostęp rachunku bankowego i są w stanie wyczyścić konto z oszczędności.

Zdjęcie Cyberprzestępcy podszywają się pod wiele firm i instytucji, również pod Netflix. / cyberrescue.info / materiał zewnętrzny

Jak rozpoznać fałszywy komunikat od "Netfliksa"?

Eksperci doradzają, aby w przypadku otrzymania podobnej wiadomości, dokładnie sprawdzić adres mailowy nadawcy. Czy poprzednie komunikaty od Netfliksa przychodziły z dokładnie tego samego adresu? Jeśli nie, warto skontaktować się z serwisem i zgłosić ewentualny problem. W przypadku kliknięcia linku i przekazania danych osobowych również warto poinformować serwis i przesłać wiadomość na adres phishing@netflix.com.

Często spotykanym elementem w wiadomościach od oszustów są też błędy ortograficzne czy gramatyczne. Przestępcy niekiedy nie stosują też polskich znaków lub dziwnie konstruują zdania, co może sugerować korzystanie z translatora.

Netflix apeluje do widzów

Netflix informuje, że w przypadku otrzymania wiadomości z prośbą o podanie adresu e-mail, numeru telefonu, hasła lub metody płatności w serwisie Netflix, najpewniej taki komunikat nie pochodzi od serwisu.

Jak ustalić, czy dany e‑mail lub SMS został faktycznie wysłany z platformy Netflix?

Serwis wyjaśnia: "Nigdy nie prosimy o podanie danych osobowych przez e‑mail ani SMS". Firma wymienia konkretne przypadki:

Nie prosimy w wiadomościach e-mail czy SMS o numery kart kredytowych i debetowych, dane rachunku bankowego, hasła do serwisu Netflix.

Nigdy nie prosimy o dokonanie płatności przez jakąś witrynę ani usługę firmy trzeciej.

Jeśli SMS lub e-mail odsyła do adresu URL, którego nie rozpoznajesz, nie naciskaj/nie klikaj takiego linku.

Jeśli już to zrobiłeś(-aś), nie wprowadzaj żadnych informacji na stronie, która się wyświetli.

W przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo zostało naruszone, lepiej od razu zmienić hasła do serwisu oraz innych miejsc, których dane udostępniono lub logowanie dotyczy tych samych haseł. Poza tym należy zgłosić sprawę odpowiednim organom oraz poinformować o incydencie serwis Netflix na podany wcześniej mail.