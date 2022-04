Według brytyjskiego i amerykańskiego wywiadu Rosja szykuje się na nową ofensywę we wschodniej Ukrainie. Co najmniej od kilku dni gromadzi swoją armie przy granicy Donbasu. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że wycofywane rosyjskie wojska spod Kijowa i z północnej Ukrainy przerzucane są właśnie w region Ługańska i Doniecka.

W ostatnich dniach w regionie wschodniej Ukrainy temperatura wynosiła niewiele ponad 0° C, zdarzyły się też dni o temperaturze kilku stopni "na plusie". Z kolei w nocy, słupek rtęci zazwyczaj był poniżej zera.

W ciągu najbliższych dni w Doniecku i w obwodzie donieckim temperatura ma osiągnąć aż 18° C w dzień i 8° C w nocy. Dodatkowo prognozowane są długotrwałe deszcze. Nagła zmiana temperatury (aż o 8° C) nastąpi już z czwartku na piątek (14-15 kwiecień).

Podobna sytuacja jest w Ługańsku, temperatura osiągnie tutaj 18° C w dzień i 9° C w nocy. Deszcze są zapowiadane od poniedziałku (19 kwiecień) i potrwają kilka dni.

Zacięte walki nadal trwają na linii Izium - Słowiańsk, tutaj również nastąpi szybki wzrost temperatury a deszcze będą padać, w zasadzie nieprzerwanie, przez kolejne dni.

Szybka odwilż i długotrwałe deszcze spowodują, że nieutwardzone drogi (które dominują we wschodniej Ukrainie i w rosyjskich regionach przygranicznych) staną się całkowicie nieprzejezdne. Drogi zamienią się w grząskie błota, których nie pokona nawet czołg.

Taka naturalna obrona mogłaby skutecznie opóźnić rosyjski atak. Brak możliwości transportu piechoty, czołgów i wozów bojowych uderzyłby w "trzon" całej rosyjskiej operacji.

Rasputica w Ukrainie

Rasputica pochodzi od słowa "rasputye", co oznacza skrzyżowanie dróg, a całość można przetłumaczyć na "kiedy drogi przestają istnieć".

Rasputica to okres w roku, w którym drogi gruntowe w Ukrainie, Rosji i na Białorusi stają się nieprzejezdne. Spowodowane jest to intensywnymi opadami deszczu i wiosennymi roztopami. Po tym grunt destabilizuję się do głębokości nawet jednego metra.

Podobne zjawisko nastąpiło w połowie marca, kiedy po długotrwałych mrozach w Ukrainie nastąpił szybki wzrost temperatury i odnotowano kilka deszczowych dni. Wówczas całe rosyjskie kolumny wojskowe grzęzły w błocie. Spowolniło to rosyjskie natarcie o co najmniej kilka dni. Pozwoliło to ukraińskiej armii na przegrupowanie się i przygotowanie obrony.

Rosjanie porzucili wtedy wiele swoich maszyn, które następnie były przejmowane przez siły ukraińskie. Nawet ukraińscy rolnicy "zdobywali" czołgi, przewożąc je ciągnikami.