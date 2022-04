Powstała mapa ciał w Buczy. Straszne świadectwo wojny

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

The New York Times stworzył mapę, na której zostały zaznaczone odnalezionych ciała ukraińskich cywili w Buczy. Podobne zbrodnie wojenne zostały udokumentowane także w innych miejscowościach wokół Kijowa. Do tej pory w odnaleziono 320 ciał w samej tylko Buczy.