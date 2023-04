Defense News donosi, że "po raz pierwszy w najnowszej historii Siły Powietrzne USA w tym roku bezpośrednio poprosiły Kongres o pełny zestaw 72 myśliwców, których potrzebuje w następnym wniosku budżetowym". Siły Powietrzne twierdzą, że to nie będzie jednorazowa prośba, lecz stałe postulaty.

Generałowie od lat apelują o dostarczanie każdego roku co najmniej 70 nowych samolotów bojowych, by w równoważony sposób modernizować flotę myśliwską i obniżyć średni wiek samolotów. Ma to wzmocnić możliwości bojowe i obronne USA. Podkreślają, że w obecnych czasach wnoszone prośby powinny być niezwłocznie spełnione.

Siły Powietrzne ostrzegają również, że każdego roku myśliwce się starzeją, a ich zdolności bojowe maleją. Obecnie na emeryturę przechodzą m.in. myśliwce F-15, zwłaszcza F-15C - produkcja pierwszych modeli zaczęła się już w 1972 roku. W amerykańskiej armii służy obecnie kilkaset samolotów różnych wariantów F-15.

Eksperci wojskowi są zdania, że osiągnięcie zamierzonego celu jest już dawno poza zasięgiem. W marcu tego roku została opublikowana propozycja budżetu Sił Powietrznych USA na 2024 rok, gdzie prosi się o zakup 48 nowych F-35A i 24 F-15EX Eagle II. Jak stwierdził generał broni Richard Moore, zastępca szefa sztabu Sił Powietrznych ds. planów i programów, wspomniana prośba jest zmianą zdecydowaną strategii. W najbliższych latach Siły Powietrzne USA chcą kupić aż 104 myśliwców F-15EX.

Jednocześnie generałowie zauważają, że dużo w tej materii do powiedzenia mają zdolności produkcyjne Lockheed Martin, przede wszystkim pod względem budowy F-35. Obecnie na świecie notuje się silne zapotrzebowanie na ten najnowszy amerykański myśliwiec, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje europejskie. Ponadto przemysł obronny ma kłopot z łańcuchem dostaw i siłą roboczą, co jest wynikiem pandemii COVID-19.

Moore podkreśla, że stałe odmładzanie floty myśliwców zdecydowanie pomoże w przeciwstawieniu się Chinom w "ewentualnej przyszłej wojnie". Zauważył również, że część starszych samolotów bojowych można wycofać ze służby, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze (które inwestowane byłyby w konserwację i modernizację) mogłyby być przeznaczone na zakup nowych maszyn. Moore powiedział: - To jest dla nas handel, który nie ma żadnego sensu: modernizacja samolotów za dziesięć lat będzie wielkim kosztem.