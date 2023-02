SMS o paczce, a w niej... iPhone za darmo? Nie świętuj, to oszuści

Na nasz telefon przychodzi SMS z informacją o paczce. Niczego nie zamawialiśmy? Nic nie szkodzi, i tak może do nas trafić. W głowie pojawia się myśl, że przecież może ktoś nam wysłał prezent... No więc czemu by nie odebrać przesyłki z DHL, którego wizerunek wykorzystują cyberprzestępcy?

Treść wiadomości jest następująca: "Witaj [imię], twoja paczka została dostarczona w dniu [data] do punktu odbioru. Sprawdź gdzie odebrać paczkę: [hiperłącze]". SMS nie posiada polskich znaków, a jego nadawcą jest "Infomessage".

Gdy klikniemy w hiperłącze, zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę internetową imitującą witrynę DHL-u. Na stronie zauważymy logo firmy, charakterystyczne kolory i font, jakich DHL używa w swojej identyfikacji wizualnej. Co istotne, zobaczyć tez możemy nasze dane osobowe, a także numer telefonu. Nie wiadomo, skąd uzyskali je oszuści, jednak najpewniej można uznać, że po prostu z jednego z wycieków danych, jakie miały miejsce.

W paczce... najnowszy iPhone?

Poniżej znajduje się informacja, że... firma nie mogła dostarczyć naszej paczki. Gdy klikniemy przycisk "Więcej informacji", dowiemy się, że w przesyłce znajduje się najnowszy iPhone 14 Pro, a dostawa była niemożliwa, ponieważ nie opłaciliśmy kosztów dostawy, wynoszących równo 10 zł. Na stronie widnieje też kolejny przycisk "Zapłać za dostawę tutaj".

W następnym kroku mielibyśmy wybrać miejsce dostawy, potwierdzić ją, a później... wpisać dane z naszej karty płatniczej. Tym samym przekazalibyśmy je w ręce oszustów.

Niestety również tym razem nikt nie chce nam niczego dać za darmo, a tym bardziej najnowszego telefonu marki Apple.

O zagrożeniu poinformował na swojej stronie internetowej zespół Cert Orange Polska.

Dostałem podejrzanego SMS-a od DHL. Co robić?