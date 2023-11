Oszuści informują użytkowników, że mogą rozwiązać zaistniały problem (choć tak naprawdę go nie ma) poprzez zalogowanie się na specjalnej stronie. Uwaga, link z wiadomości e-mail to pułapka. Prowadzi on na stronę bardzo podobną do Netfliksa, ale tak naprawdę jest ona fałszywa. W tym miejscu cyberprzestępcy chcą przejąć wasze dane, w tym login i hasło do platformy, a następnie także karty płatniczej, co później może mieć konsekwencje w postaci utraty pieniędzy.

Nie daj się uszukać

Wspomniana wyżej metoda w atakach oszustów pojawia się nie pierwszy raz. W rzeczywistości jest to znany od lat przekręt, który co jakiś czas powraca. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Pamiętajcie, że Netflix nie wysyła tego typu wiadomości do subskrybentów i nie prosi o podawanie danych kart płatniczych w innych miejscach od specjalnego modułu na własnej stronie, gdzie takie informacje się wpisuje.

Cyberprzestępcy czyhają na ofiary, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakim może być utrata danych kart płatniczych. Pamiętajcie, aby tego typu informacje wpisywać jedynie na zaufanych stronach internetowych. To samo dotyczy wszystkich innych prywatnych danych. Warto też sprawdzać poprawność adresów URL odwiedzanych stron. Jakakolwiek zmiana już może świadczyć o tym, że witryna może być fałszywa i służy do wyłudzania danych.