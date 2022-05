Według oficjalnych informacji w ćwiczeniach ma być wykorzystane aż 45 okrętów, ponad 75 samolotów i 7000 członków personelu. Będą to jedne z największych ćwiczeń wojskowych ostatnich lat.

Jak czytamy w oświadczeniu, manewry mają "wzmocnić połączone zdolności reagowania dla zachowania swobody żeglugi i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego".

Z ramienia NATO będą się "prezentować" Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Turcja, Francja, Niemcy, Belgia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Bułgaria, Estonia, Dania i oczywiście Polska.

Reklama

W oświadczeniu NATO można również przeczytać, że "kraje (red.) będą ćwiczyć niezliczone zdolności demonstrujące nieodłączną elastyczność sił morskich, w tym: , operacje desantowe ćwiczenia artyleryjskie, zwalczanie okrętów podwodnych i obrony powietrznej, a także operacje rozminowywania, usuwanie amunicji wybuchowej, bezzałogowe pojazdy podwodne i reagowanie medyczne."

Głównym organizatorem ćwiczeń ma być Szwecja - w tym terminie kraj obchodzi 500-lecie założenia marynarki wojennej.

Zdjęcie Jeden z okrętów wojennych biorący udział w BALTOPS w roku 2015 / Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images / Getty Images

Szczegóły ćwiczeń wojskowych Baltops 22

Kraje uczestniczące w manewrach przeprowadzą "bardziej solidne" scenariusze reagowania medycznego. Szczególnie ważnym aspektem będą szkolenia w zakresie ratowania personelu z udziałem łodzi podwodnych.

Na wody Bałtyku wyruszy niedługo jeden z dwóch największych okrętów brytyjskiej marynarki wojennej - lotniskowiec HMS "Prince of Wales". Może on pomieścić do 35 myśliwców F-35 i cztery wielozadaniowe śmigłowce Merlin. Załoga składa się z 1450 osób.

Ćwiczenia odbędą się nie tylko na morzu, ale także na przybrzeżnych poligonach w Polsce, Szwecji, w Niemczech i w krajach bałtyckich.

Szwecja w ramach swojego zaangażowania włączy do ćwiczeń okręt podwodny, dwie korwety Visby, dwa okręty rozminowywania, cztery samoloty bojowe, dwa śmigłowce i ponad 500 żołnierzy.

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, z ramienia naszego kraju, w manewrach wezmą udział okręty z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli okręt transportowo-minowy ORP "Toruń" oraz dwa trałowce ORP "Wdzydze" i ORP "Drużno".

Nowością będzie także włączenie "skoordynowanej reakcji świeckiego duszpasterstwa" w danym scenariuszu i przeprowadzanie nabożeństw religijnych, które będą odprawiane przez pięciu kapelanów.

Historia ćwiczeń wojskowych NATO - BALTOPS

BALTOPS są corocznymi ćwiczeniami wojskowymi, które zostały zainicjowane w 1972 roku. Manewry mają zapewniać zachowanie pokoju poprzez demonstrację zaangażowania NATO w danym regionie.

Od roku 1993 w ćwiczeniach biorą udział także kraje bałtyckie i Polska.

W czasach zimnej wojny, BALTOPS miał demonstrować obecność militarną USA i państw NATO na Bałtyku. Morze, w razie potencjalnego konfliktu, prawdopodobnie znalazłoby się pod kontrolą wojsk Układu Warszawskiego. NATO przewidywało, że marynarki radzieckiej Floty Bałtyckiej i marynarki PRL i NRD mógłby zagrozić cieśninom duńskim i całemu Półwyspowi Jutlandzkiemu.