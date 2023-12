Wyciek danych z ALAB-u. Hakerzy udostępnili kolejne numery PESEL

Wyciek danych z ALAB-u to jedna z najgłośniejszych tego typu spraw w Polsce. Hakerzy przejęli mnóstwo informacji klientów laboratorium i udostępniają je w sieci. Właściciele firmy są nieugięci, a więc cyberprzestępcy wrzucają do darknetu kolejne dane. Ponownie są to m.in. numery PESEL, które w takim przypadku warto zastrzec.

Zdjęcie Ataki hakerskie to coraz większy problem użytkowników internetu / 123RF/PICSEL