Pomoc zostałaby zapewne wycofana, aby nie ryzykować szerszej wojny z Rosją, która wiązałaby się z użyciem strategicznej broni nuklearnej. Oprócz tego, do utrzymania się zegara na 90 sekundach do północy wpłynęło również rosnące napięcie na linii Moskwa-Waszyngton.

Wcześniejsze traktaty, które w jakimś stopniu powstrzymywały rozwój sytuacji związanej z użyciem broni nuklearnej w większości wygasły. Same USA wycofały się z Traktatu o rakietach przeciwbalistycznych (ABM) w 2001 r. i traktatu o siłach nuklearnych średniego zasięgu (INF) w 2019 r. Natomiast Rosja w lutym 2023 roku wycofała się z traktatu Nowy START, a na początku listopada ogłoszono, że wycofa się także z Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych.

Zegar nie cofnął się ani razu od prawie roku

Zegar na przestrzeni lat był dostosowywany w taki sposób, aby adekwatnie reagować na wydarzenia na świecie. W roku jego założenia, w 1947 pierwotne ustawienie wskazywało 7 minut do północy, jednak już w 1953 roku czas ten skurczył się do zaledwie 3 minut w wyniku testów bomby wodorowej przeprowadzanych zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki.

Jednak, ilekroć przesuwano wskazówki do przodu, wracały one na swoje miejsce w momencie ocieplenia stosunków. W 1991 roku spokojne dni na świecie i podpisane we wcześniejszych latach traktaty sprawiły, że wskazówki Zegara Zagłady przesunęły się dalej od północy niż kiedykolwiek wcześniej, na 17 minut do godziny zero.

Wygląda zatem na to, że świat obecnie znajduje się w jednym z najgorszych okresów od momentu powstania zegara, według naukowców zajmujących się nim. Mimo że jest on urządzeniem symbolicznym, to w dalszym ciągu ostrzegawczym, wręcz alarmującym „na świecie dzieje się źle”. Jeżeli ludzkość nie zapanuje nad konfliktami, ich eskalacja może skończyć się naprawdę źle.

Jednak największe zagrożenie stanowią galopujące zmiany klimatu. Rok 2023 może być najgorętszym w historii prowadzenia pomiarów. Zmiany klimatu niosą ze sobą katastrofalne skutki jak topnienie lodowców, huragany czy pożary. Naukowcy mają nadzieję, że zegar posłuży do koncentracji umysłów, by podjąć działania, dzięki którym będzie można zapobiec katastrofie. Czy to tej klimatycznej, czy nuklearnej.