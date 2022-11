Wciąż spływają informacje z Ukrainy pokazujące wkroczenie sił zbrojnych i radość ludności po wyzwoleniu miasta. Jednocześnie niezależny białoruski portal Nexta udostępnił nagranie z wybuchu na zaporze w Nowej Kachowce oraz liczne zdjęcia udostępnione przez firmę technologiczną Maxar Technologies, specjalizującą się w pozyskiwaniu i analizie danych pozyskiwanych z obserwacji satelitarnych Ziemi.

Zniszczenia mostów w pobliżu Chersonia

Most Antonowski jest jedną z dwóch ważnych przepraw przez Dniepr w południowej części Ukrainy. Umożliwiał zaopatrywanie wojsk rosyjskich na zajmowanych terytoriach oraz możliwość wycofania się. Do ataków na ten most dochodziło od kilku miesięcy, co pod koniec lipca doprowadziło do zamknięcia ruchu na moście.

Zdjęcia udostępnione późnym wieczorem 11 listopada przez Maxar pokazują uszkodzenia po pospiesznym wycofaniu wojsk Putina z Chersonia na zachodni brzeg Dniepru.

Wiele odcinków mostu Antonowskiego, który przecina rzekę Dniepr w pobliżu Chersoniu na Ukrainie, zostało poważnie uszkodzonych, a niektóre przęsła spadły do wody poniżej - Maxar Technologies

Oprócz mostu Antonowskiego zniszczony został most w pobliżu miejscowości Darivka na rzece Igulec, która jest dopływem Dniepru powyżej Chersonia.

Zniszczenia zapory w Nowej Kachowce

Zdjęcia satelitarne ujawniają również duże zniszczenia na zaporze w Nowej Kachowce na rzece Dniepr. Ta 30-metrowa tama jest ostatnim stopniem wodnym kaskady na rzece. Ma duże znaczenie dla regionu. Nie tylko reguluje przepływ w celu zaopatrzenia w wodę i energię południowych obszarów Ukrainy, ale także umożliwia żeglugę od Chersonia do Zaporoża.

Zniszczenie obiektu może stanowić ogromne zagrożenie dla znajdującego się poniżej zapory Chersonia. W wyniku budowy przegrody, woda w rzece podniosła się o 16 metrów i utworzono zbiornik o powierzchni 2155 m kw. i objętości 18,19 km sześc.

Nowe zdjęcia satelitarne pokazują znaczne uszkodzenia zapory Nowa Kachowka w pobliżu Chersonia na Ukrainie, ze zniszczonymi fragmentami tamy i śluz Maxar Technologies

Pojawiło się także nagranie opublikowane przez rosyjskich propagandystów, przedstawiające zniszczenie mostu w pobliżu Kachowskiej Elektrowni Wodnej.



