Modułowy wieżowiec w TOP 50 międzynarodowego konkursu. To projekt polskich studentów

Międzynarodowy konkurs The Skyrise 2022, którego autorem był Impact Design Competitions polegał na zaprojektowaniu innowacyjnego i ikonicznego wieżowca, który łącząc wiele funkcji (całość miała uwzględniać też przestrzenie mieszkalne) stałby się punktem orientacyjnym w mieście. Organizatorzy zastrzegli, że obiekt ma zmieścić się na działce o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych, natomiast nie ma wymagań co do wysokości. Całość miała się także charakteryzować wyjątkową estetyką, przemyślaną organizacją przestrzenną.



Recyklingowalny modułowy wieżowiec to projekt polskich studentów

Zaproponowany przez Polaków projekt modułowego wieżowca z recyklingu zyskał uznanie i znalazł się na liście TOP 50. Jego autorami są studenci dwóch uczelni: Dawid Drożdż z Politechniki Śląskiej oraz Jacek Czudak i Mateusz Nisiewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

- Nasza propozycja na wyzwanie konkursowe to wieżowiec z modułów. Dzięki temu wszelkie modyfikacje obiektu mogą być łatwo wprowadzane, a dostosowanie go do możliwości lokalizacji i wpisanie w tkankę miejską nie stanowiłoby problemu. Taki wieżowiec miałby główny rdzeń, w którym wszystkie moduły byłyby poddawane recyklingowi lub przebudowywane przed przymocowaniem do elewacji rdzenia. Budynek mógłby rosnąć i ciągle się zmieniać, dając mieszkańcom swobodę decydowania, w jakiej konfiguracji przestrzennej chcą mieszkać - powiedział Dawid Drożdż.

Zdjęcie Wieżowiec można dopasować do potrzeb dzięki budowie modułowej / Politechnika Śląska / materiał zewnętrzny

Młodzi architekci podkreślają, że ich projekt idealnie wpasowałby się w przestrzeń takich metropolii jak Tokio czy Hongkong, charakteryzujących się dużą gęstością zaludnienia. Budynek posiada wiele modułów do wyboru, wśród których są zarówno przestrzenie mieszkalne, jak i wspólnego użytku - parki, kina czy sklepy.



Zdjęcie Projekt idealnie wpasowałby się w przestrzeń gęsto zaludnionych metropolii / Politechnika Śląska / materiał zewnętrzny

Wszystkie moduły wieżowca wykonane są z materiałów, które można poddać recyklingowi lub wykorzystać w przyszłości, przy budowie innych elementów.