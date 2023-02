Chiński balon wyglądał z bliska jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Chiny chcą się dowiedzieć jak najwięcej o armii USA

Co ciekawe, cała aparatura inwigilacyjna mogła ważyć nawet ponad 1000 kilogramów. Analitycy podają, że to pierwszy tak zaawansowany wynalazek z Chin. Pokazuje to, jak ten kraj usilnie próbuje zdobyć cenne dane na temat znajdujących się w USA obiektów wojskowych.

Podobne balony były widziane w 2020 i 2021 roku m.in. nad Japonią. Ich przelot wzbudził niepokój mieszkańców. Wielu obywateli informowało służby o pojawieniu się UFO. Tymczasem były to mniejsze wersje balonu, który 4 lutego został dostrzeżony nad USA.