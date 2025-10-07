Plastik w produkcji nawierzchni asfaltowych może odmienić losy świata

Nowe odkrycie wykorzystania jednego z największych źródeł zanieczyszczeń planety może odmienić jej losy. Mowa tu o plastikowych siatkach jednorazowego użytku, które można przekształcić w materiały nawierzchniowe, przyczyniając się do wzmocnienia dróg.

- Odpady z tworzyw sztucznych stały się bardzo niepokojącym i niebezpiecznym problemem na całym świecie - powiedział Ali Ghodrati, autor badania. - Recykling tych tworzyw sztucznych na nawierzchnie nie tylko oferuje praktyczne rozwiązanie problemu zanieczyszczenia plastikiem, ale także zwiększa wytrzymałość i żywotność naszych dróg.

Dla środowiska każdy pomysł zmniejszania ilości plastikowych odpadów jest ogromnym krokiem, ponieważ każdego roku produkujemy ponad 500 milionów ton plastiku, a większość powstaje przy użyciu brudnych paliw. Mniej niż 10 proc. z nich poddawane jest recyklingowi. Zamiast tego znaczna ich część trafia na wysypiska śmieci i do wód - szacuje się, że w oceanach znajduje się ponad 170 bilionów kawałków plastiku.

Jak reklamówki mogą wzmocnić asfalt

Nie wszystkie jednak tworzywa sztuczne nadają się do stosowania na drogach. Zależy to od temperatury topienia tworzyw termoplastycznych używanych w torbach zakupowych. Jest ona na tyle niska, że rozpuszczają się prawidłowo podczas mieszania asfaltu, nie wytwarzając przy tym tak wielu toksycznych produktów ubocznych. Są to temperatury od 140 do 180 stopniu Celsjusza, a tworzywa plastikowe topią się w tym zakresie lub poniżej, co czyni je idealnym składnikiem mieszanki asfaltowej.

Asfalt ma też taką zaletę, że należy do materiałów najbardziej nadających się do recyklingu - szacuje się, że jego wskaźnik wynosi aż 99 proc. w przypadkach, gdy asfalt drogowy jest odzyskiwany podczas prac wymiennych.

Duże zużycie plastikowych toreb wpływa na planetę

Plastikowe torby stanowią za to ogromny problem. Każdy Amerykanin zużywa ich średnio 365 w ciągu roku. Niektóre badania wskazują, że co roku na świecie korzysta się z pięciu bilionów siatek na zakupy. Coraz więcej państw wprowadza zakaz ich używania, jednak tempo wyrzucania reklamówek jest tak duże, że każdy sposób na ich ponowne wykorzystanie ma ogromne znaczenie.

Nowa technologia wciąż wymaga przetestowania na większą skalę i w bardziej realistycznych warunkach.

- To, co nas ekscytuje, to podwójna korzyść: pomoc środowisku przy jednoczesnym tworzeniu odpornych, zrównoważonych i trwalszych dróg - twierdzi Nuha Mashaan, autorka badania. - To innowacja, która ma potencjał, aby przynieść realne zmiany zarówno społecznościom, jak i przemysłowi.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Applied Sciences.

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News