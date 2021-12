Solarny Lightyear Two z zasięgiem ponad 1000 km

Pojazdy elektryczne są przyszłością motoryzacji. Niestety, wciąż największą ich zmorą jest mały zasięg. Ten fakt zniechęca wielu potencjalnych klientów, ale niebawem ten fakt może przejść do historii za sprawą Lightyear. Holenderski startup zaprojektował od podstaw i zbudował niesamowity samochód o nazwie Lightyear One. Inżynierowie bazowali na doświadczeniach ze słynnych wyścigów pojazdów solarnych iLumen European Solar Challenge i Bridgestone World Solar Challenge.

Jego domeną jest nie tylko ciekawy wygląd i komfortowe wnętrze, ale przede wszystkim duży zasięg. Pojazd o nazwie Lightyear One zasilany jest energią Słońca. Oprócz tego, można go również ładować w tradycyjny sposób z gniazdka. To właśnie ten fakt daje mu ogromną przewagę nad konkurencją. Panele fotowoltaiczne o powierzchni 5 metrów kwadratowych pozyskują energię słoneczną i doładowują znajdujące się na pokładzie akumulatory.

Energię można też uzupełniać w tradycyjny sposób, czyli podłączając pojazd do gniazdek na stacjach ładowania. W słoneczny dzień, panele są w stanie w jedną godzinę dostarczyć energię do akumulatorów na przejechanie aż 12 kilometrów. Oznacza to, że podczas naszego 6-8-godzinnego pobytu w pracy lub na uczelni, Lightyear One pozyskać tyle energii, że może zaoferować nam blisko 100 kilometrów zasięgu. Bez problemu za darmo wrócimy do domu, a i jeszcze będziemy mogli wyskoczyć gdzieś blisko za miasto. Przedstawiciele firmy chwalą się, że pojazd w ciągu roku, dzięki panelom solarnym, sam się zasili na przejechanie aż 20 tysięcy kilometrów.

Lightyear Two zaoferuje zasięg ponad 1000 km

Pojazd został wyposażony w akumulatory o pojemności zaledwie 60 kWh, a pomimo tego, bez problemu może pokonać nawet 705 kilometrów (WLTP) na jednym ładowaniu. Firma jednak nie spoczęła na laurach. Już zapowiedziała nowe wcielenie swojego solarnego elektryka. Lightyear Two ma oferować zasięg na poziomie ponad 1000 kilometrów.

Jest to świetny wynik, np. w porównaniu do miejskich elektryków oferowanych przez niemieckie, francuskie i japońskie koncerny, a nawet lepszy od pojazdów Tesli. Inżynierom uda się tego dokonać poprzez wyposażenie pojazdu w bardzo wydajne panele solarne. Znajdują się one na masce pojazdu, dachu, tylnej szybie i bagażniku.

Pojazd ma trafić do masowej sprzedaży pomiędzy 2024 a 2025 rokiem. Przedstawiciele firmy zapewniają, że Lightyear Two ma być dostępny w przystępnej cenie i mają plany na sprzedaż aż 100 tysięcy sztuk swoich pojazdów. Mówi się nawet o 30 tysiącach euro. To dobra cena, jeśli weźmiemy pod uwagę konkurencję, a nawet starszego brata, który ma pojawić się w sprzedaży w 2022 roku.