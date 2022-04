Władze Korei Południowej, firmy Oceanix i Organizacji Narodów Zjednoczonych kilka lat temu przedstawiły koncepcję pływającego miasta o nazwie Oceanix. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie na całym świecie. W obliczu podnoszącego się poziomu wód i zmian klimatycznych, miasta przyszłości powinny zacząć powstawać na akwenach.

Taka właśnie idea przyświeca realizacji historycznego projektu pływającego miasta Oceanix. Według planów, ma ono powstać w mieście Pusan, którego port znajduje się w pierwszej dziesiątce największych portów świata. Pływające miasto ma pomieścić 10 tysięcy mieszkańców, a docelowo zostać rozbudowane na potrzeby nawet 100 tysięcy.

Reklama

Wideo youtube

Miasto przyszłości ma składać się z wielu obiektów połączonych ze sobą. Każdy ma pełnić inną rolę. I tak przewidziano tam miejsce dla szpitali, sklepów, ośrodków badawczych oraz obiektów rekreacyjnych i sportowych czy uczelni. Ten pływający przybytek na być napędzany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Chodzi tutaj o panele solarne, turbiny wiatrowe i systemy generujące energię z fal i pływów.

Mieszkańców ma łączyć z lądem iście ekologiczny transport łodziami o napędzie elektrycznym. Nie zabraknie też zrównoważonej i przyjaznej środowisku naturalnemu produkcji żywności, która ma odbywać się na farmach wodorostów, owoców morza i ryb.

— Jesteśmy komórką ONZ upoważnioną do pracy z miastami, czy to na lądzie, czy na wodzie. Jesteśmy gotowi zaangażować się do dialogu na temat zrównoważonych pływających miast, aby zapewnić mobilizację tego sektora dla wszystkich ludzi — powiedział Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy UN-Habitat i podsekretarz generalny ONZ.

Co ciekawe, miasto ma być w pełni odporne na sztormy, tajfuny 5. kategorii i inne ekstremalne warunki atmosferyczne. Niestraszne mają mu być również potężne trzęsienia ziemi. Władze Pusan i firma Oceanix zapowiedziały, że budowa pływającego miasta rozpocznie się już w przyszłym roku. W ciągu najbliższych 10 lat w tym futurystycznym obiekcie ma zamieszkać kilkadziesiąt tysięcy ludzi.