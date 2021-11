W Polsce powstała pierwsza na świecie fabryka szyb z powłoką kwantową

ML System zaprojektowała i przygotowała specjalne szkło laminowane o nazwie Quantum Glass, które jest uzupełnione nanowarstwą z kropek kwantowych. W przypadku Saule Technology, na czele z Olgą Malinkiewicz, chodziło o ogniwa perowskitowe , a tymczasem ML System tworzy transparentne szyby z powłoką kwantową, które produkują czystą energię. Kropki kwantowe są tysiąc razy mniejsze od czerwonych krwinek, dzięki czemu powłokami z nimi można pokrywać szyby w domach czy samochodach, bez utraty dostępu do światła słonecznego.

Dawid Cycoń, prezes ML System, zapowiedział, że jego firma będzie mogła produkować do 5 tysięcy metrów kwadratowych powłok kwantowych w skali miesiąca. Technologia Quantum Glass jest bardzo opłacalna i wydajna. Jeśli weźmiemy pod uwagę różnicę cenową w stosunku do pakietu niskoemisyjnych szyb powłokowych stosowanych w nowoczesnych budynkach, to czas zwrotu inwestycji w szybę z powłoką kwantową wynosi do pięciu lat.

Co ciekawe, kropki kwantowe zamieniają promieniowanie UV i podczerwone na energię elektryczną. Mogą to czynić również w przypadku światła odbitego i sztucznego. W tej kwestii są bardzo podobne do ogniw perowskitowych, ale od nich dużo tańsze i bardziej praktyczne do wykorzystania.

"Kropki kwantowe absorbują więcej i w szerszym zakresie aniżeli najbardziej popularny półprzewodnik w fotowoltaice, czyli krzem. Ponadto nie tracą sprawności z upływem czasu i są odporne na warunki atmosferyczne. I przede wszystkim mogą być zupełnie transparentne. Kropki kwantowe są stabilniejsze, a to oznacza, że nie ulegają degradacji, mogą być całkowicie przezierne lub mieć ustalony kolor, co w przypadku materiału perowskitowego jest niemożliwe, nie muszą zawierać pierwiastków szkodliwych" - możemy przeczytać na stronie firmy ML System.

Docelowo ML System chce zwiększyć moce wytwórcze do ok. 200 tysięcy metrów kwadratowych w skali roku w ramach trzech linii produkcyjnych dla projektów Quantum Glass, 2DGlass, Active Glass.

ML System informuje, że uroczyste otwarcie pierwszej na świecie linii produkcyjnej Quantum Glass odbędzie się już 16 grudnia w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to będzie połączone z jubileuszem 15-lecia firmy.





Przy okazji tematu kropek kwantowych i ogniw peowskitowych warto wspomnieć, że ML System jako pierwsza na świecie opatentowała powłoki z kropek kwantowych już w 2018 roku i od tego czasu technologia ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej przedstawiciele nawiązali już współpracę z grupą Pilkington. Dzięki temu w sprzedaży pojawią się szyby samochodowe z powłokami kwantowymi.