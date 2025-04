The Last of Us to serial uznawany za najlepszą adaptację gry wideo.

Drugi sezon przedstawia nowe wyzwania na zaśnieżonych terenach Kolumbii Brytyjskiej, co dodaje dramatyzmu fabule.

Pierwszy sezon serialu zadebiutował w 2023 roku i opowiada historię Joela i Ellie w postapokaliptycznym świecie.

Zdjęcia do serialu były realizowane w Kanadzie, a premiera drugiego sezonu odbyła się 14 kwietnia na platformie Max.

Pierwszy sezon The Last of Us miał premierę w 2023 roku i od razu podbił serca widzów. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzie walczą ze śmiercionośnym grzybem, zmieniającym ich w zombie. Sezon pierwszy opiera się na grze o tym samym tytule z 2013 roku i opowiada historię Joela (Pedro Pascal), przemytnika, który musi eskortować Ellie (Bella Ramsey), odpornej na działanie grzyba nastolatki, przez całe Stany Zjednoczone przejęte przez zombie. Dziewczyna może być kluczem do stworzenia szczepionki.

Drugi sezon to częściowa adaptacja The Last of Us Part II z 2020 roku, a jej historia rozgrywa się pięć lat później, kiedy Joel i Ellie odnaleźli względny spokój, chociaż relacja między nimi staje się bardziej napięta.

- Przeszłość Joela i Ellie daje o sobie znać, wciągając ich w konflikt ze sobą nawzajem i światem jeszcze bardziej niebezpiecznym i nieprzewidywalnym niż ten, który opuścili - podaje HBO. Nowy sezon będzie składał się z siedmiu odcinków.

Gdzie kręcono serial "The Last of Us"?

Pierwszy sezon został nakręcony głównie w Albercie, w Kanadzie. Prace trwały od lipca 2021 do czerwca 2022 roku.

Pierwszą lokacją jest miasto Calgary, które często wykorzystywano do kręcenia serialu. Później akcja działa się w centrum Austin - jednak nagrywano ją w Fort Macleod, które leży zaledwie dwie godziny do Calgary.

Główna ulica tego miasteczka służyła również jako miejsce kręcenia innych seriali, takich jak Ghostbusters: Afterlife, a nawet filmów takich jak Brokeback Mountain (2005) i One of Us (2020). Ważną sceną jest przekroczenie ponurej "Rzeki Śmierci" przez Joela i Ellie. Nakręcono ją na Engine Bridge nad rzeką Bow w Canmore.

Zdjęcia filmowe drugiego sezonu The Last of Us zostały przeniesione do Kolumbii Brytyjskiej, chociaż nadal wykorzystywano poprzednie lokalizacje w Albercie.

Ogarnięte wojną Seattle było kręcone w Vancouver. Wioska Exshaw została wykorzystana w drugim sezonie do scen, które wymagały bardziej śnieżnych środowisk, a żeby stworzyć jeszcze bardziej zimowy klimat, przywożono śnieg z okolicznych terenów. M.in. miasto Langley posłużyło do odtworzenia Jackson w Wyoming.

Langley jest znacznie tańsze od Vancouver pod względem filmowania, bo już wcześniej kręcono w nim wiele filmów.

Trzeci sezon jest w fazie rozwoju.

Premiera serialu "The Last of Us 2"

Premiera pierwszego odcinka miała miejsce w poniedziałek 14 kwietnia na platformie Max. Kolejne odcinki będą publikowane co tydzień.

