Fedra i Świetliki w "The Last of Us". O co chodzi w serialu HBO Max?

Gra "The Last of Us", jej druga część "The Last of Us Part II" oraz DLC "The Last of Us: Left Behind" to tytuły nie byle jakie — przygotowane przez studio Naughty Dog długie godziny rozgrywki wypełnione są po brzegi interesującą fabułą, pięknymi lokacjami, charyzmatycznymi bohaterami i emocjonującymi zdarzeniami.

Nic dziwnego, że gdy HBO Max postanowiło zekranizować produkcję, wzbudziło ciekawość i nadzieję wielu.

Serial "The Last of Us" to jedna z głośniejszych produkcji, jakie będziemy mieli okazję zobaczyć w 2023 roku.

Pierwszy odcinek serialu pojawił się 16 stycznia 2023 roku. Ci, którzy nie znają historii z gier, nie mają się czego obawiać — odcinek pilotażowy zrozumiale wprowadza do postapokaliptycznego świata, w którym ludzkość w 2023 roku zmierza się z wieloletnią epidemią grzyba.

Aby nie zdradzić zbyt wiele, wspomnę tylko o tym, że głównymi bohaterami przygody są Joel, grany przez Pedro Pascala, oraz 14-letnia Ellie, którą odgrywa Bellla Ramsey. Ci, którzy już zobaczyli pierwszy odcinek i znają grę, będą wiedzieli, o czym mówię — serial od pierwszych minut zapowiada niesamowite przeżycia. Wiemy już też, że twórcy przyłożyli się do szczegółów.

Nie będzie to produkcja, która pogłaszcze nas po dłoni i powie, że wszystko będzie dobrze. Najpewniej najpierw wyrwie nam wszystkim serca, a dopiero potem rzuci ciętym żartem, który ma nas uspokoić, ale to właśnie jest w serii cudowne — jest nieprzewidywalna, bawi się humorem i napięciem, wręcz żongluje emocjami, sprawiając, że nie jesteśmy w stanie przejść obok niej obojętnie. Jeśli serial utrzyma swój poziom z pierwszego odcinka (a muszę napomknąć, że bardzo nie lubię epizodów pilotażowych, bo zazwyczaj mnie nudzą), to lepiej zapnijmy pasy, bo będzie się działo.

Zdjęcie Pedro Pascal jako Joel Miller / Album Online/East News / East News

O co chodzi z Fedrą i Świetlikami w "The Last of Us"?

Już na samym początku serialu mamy styczność z organizacją Fedra — właściwie F.E.D.R.A., czyli The Federal Disaster Responce Agency, której geneza nie dla wszystkich może być jasna. Jest to organizacja militarna, wywodząca się z armii Stanów Zjednoczonych, która od wybuchu epidemii sprawuje władzę nad strefami kwarantanny. Serial szybko daje nam znać, że Fedra to nie są przyjemni goście, którzy wskażą nam drogę, gdy zgubimy się w nocy — rządzą twardą ręką i tak też karzą za niesubordynację. Organizacja ta odpowiada również za przydzielenie prac oraz zapłatę, czyli wydawanie kartek, jakie upoważniają do odebrania racji.

Zdjęcie Kadr z pierwszego odcinka "The Last of Us" / HBO Max / materiały prasowe

Drugą organizacją, o której słyszymy, są Świetliki. Jak w sumie można się domyślić, Świetliki nie są zachwycone tym, w jaki sposób Fedra postanowiła rządzić. Sprzeciwiają się oni reżimowi i można ich uznać za największego wroga Federalnej Agencji Reakcji na Katastrofy. Członkowie tej antyrządowej organizacji z reguły nie chcą, aby ich przynależność wyszła na jaw. Na murach czy ścianach umieszczają swoje logo oraz charakterystyczne hasło, które brzmi: "Kiedy zgubisz się w ciemności, szukaj światła". Co dodatkowo warto wiedzieć, to że Świetlikom zależy na tym, by opracować lek na infekcję grzyba. Ich przywódczynią jest Marlene, z którą to Joel oraz Tess zawierają umowę.

Depeche Mode w "The Last of Us". Serial wskrzesza stare hity

Ważną rolę w serialu odgrywa też ścieżka dźwiękowa. Gdy zaczęły lecieć napisy końcowe, do naszych uszu mogła dotrzeć znajoma muzyka. Chodzi o utwór "Never Let Me Down Again" Depeche Mode.

To zapewne nie pierwszy raz, kiedy w produkcji będzie w jakiś sposób przytoczona czy wspomniana muzyka z dawnych lat. W pilotażowym odcinku Ellie wspomina o piosence "Wake Me Up Before You Go-Go" zespołu Wham oraz hitach lat 60. czy 70., które są używane jako... kod, przekazywany przez wieżę radiową w celu dostarczenia konkretnych wiadomości — piosenka z lat 60. oznacza "nic nowego", z 70. nową dostawę, a z 80. kłopoty. W rozszyfrowaniu treści głównemu bohaterowi służy podręcznik hitów muzycznych z różnych dekad.

Kiedy drugi odcinek serialu "The Last of Us" i ile odcinków ma pierwszy sezon?

Zdjęcie Kiedy będzie drugi odcinek serialu "The Last of Us"? Musimy poczekać tydzień / Album Online/East News / East News

Odcinki serialu "The Last of Us" będą się pojawiały co tydzień, w poniedziałki. Obejrzymy go na popularnej platformie streamingowej, jaką jest HBO Max.

Podcast HBO The Last of Us

Ci, którzy już teraz pragną zgłębić tajniki produkcji, mogą się zainteresować podcastem HBO nt. serialu, który prowadzi Troy Baker, jaki podkładał głos pod Joela w anglojęzycznej wersji gier i którego zobaczymy również w serialu (ale nie jako Joela, rzecz jasna). W pierwszym odcinku Baker rozmawia z twórcami serii, reżyserem Craigiem Mazinem oraz twórcą "The Last of Us", Neilem Druckmannem, o tym, jak powstał serial.