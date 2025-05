Hit Marvela w lutym w kinach, a już dziś na Disney+

Filmy i seriale z Kapitanem Ameryką kręcone są już od lat 40. XX wieku, zaś Marvel Cinematic Universe wydaje je od 2011 roku. Do tej pory ukazały się cztery produkcje: Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011), Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (2014), Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016) oraz Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat (2025). Ich fabuła jest powiązana z innymi filmami z uniwersum MCU.

Gdzie można obejrzeć Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ? Najnowsza część Kapitana Ameryki trafiła do polskich kin 14 lutego 2025, od 15 kwietnia była dostępna na VOD, zaś data premiery w streamingu to 28 maja 2025. Film mogą już oglądać użytkownicy z Polski na Disney+.

Captain America: Brave New World otrzymał w Stanach Zjednoczonych rating PG-13, co oznacza, że film może zawierać sceny nieodpowiednie dla widzów poniżej 13. roku życia. Kategoria wiekowa podawana w Polsce to od 12 lat lub od 13 lat.