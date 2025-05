Piłka nożna przez 5 lat w Disney+. Serwis kupuje od UEFA prawa sportowe

Od nowego sezonu Disney+ będzie domem Ligi Mistrzyń UEFA (UEFA Women's Champions League) w całej Europie. Każdy mecz na żywo będzie można oglądać bez dodatkowych kosztów. To efekt pięcioletniej umowy, w ramach której The Walt Disney Company zabezpieczyło prawa do transmisji zawodów w latach 2025/26-2029/30.