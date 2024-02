Disney+ jak Netflix. Ogłasza koniec współdzielenia kont

Disney+ zrobi to, co jakiś czas temu zapoczątkował Netflix. Mowa o współdzieleniu kont i udostępnianiu własnych loginów oraz haseł do usługi innym osobom. Platforma bierze się za takich użytkowników i Disney+ wkrótce po prostu uniemożliwi takie działania. Zmiany zapowiedziano już kilka miesięcy temu.

Zdjęcie Disney Plus jest w Polsce od 2022 roku. Oferuje produkcje własne, klasyki Disneya oraz filmy i seriale z Marvela, Star Wars czy dokumenty National Geographic. / 123RF/PICSEL