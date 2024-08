Spis treści: 01 Disney Plus na wrzesień. Marvel i Gwiezdne Wojny

02 Wrzesień w Diseny Plus pełen emocji. Alex Honnold na Grenlandii

03 Lista nowości Disney Plus

Co obejrzeć na Disney+? Znaleźć tam można m.in. filmy, które trafiły do zestawienia najlepszych produkcji pierwszego półrocza 2024 roku, a także obszerny zbiór bajek Disneya — zarówno tych starych, kultowych produkcji, jak i nowszych tytułów.

Reklama

Ponadto zapowiedziano już nowości na wrzesień. To między innymi nowy serial z uniwersum Marvela, coś dla fanów Star Wars, emocjonująca wyprawa Alexa Honnolda i wiele innych ciekawych tytułów. Oto lista nowości, jakie trafią wkrótce na platformę Disneya.

Disney Plus na wrzesień. Marvel i Gwiezdne Wojny

Do subskrybentów platformy Disneya zmierza sporo nowości. Jedną z nich jest „To zawsze Agatha”, serial Marvel Television, który tematyką idealnie pasuje do nadchodzącej pory roku. Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod silnego czaru przez pewnego nastolatka - chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarną Drogą Wiedźm. To wymagający szlak, którego pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Co zrobi Agatha? W grę wchodzi na pewno oczarowanie widzów...

Zdjęcie Agatha Harkness to postać z uniwersum Marvela, która już wkrótce zabierze widzów w "czarującą" podróż. / Disney / materiały prasowe

Do biblioteki Disney+ zmierza też nowość z uniwersum Gwiezdnych Wojen i Lego. „Lego Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę” to animacja, w której widz pozna alternatywną wersję Galaktyki - bohaterowie są tu złoczyńcami, a złoczyńcy bohaterami. Losy mieszkańców zależą od tego, czy nerfopas Sig Greebling znajdzie w sobie odwagę, by przywrócić dawną harmonię w tym świecie.

Zdjęcie Lego i Gwiezdne Wojny to to, co wiele osób lubi najbardziej. Z połączenia tych mocy wyszedł kolejny animowany serial. / Disney / materiały prasowe

Wrzesień w Diseny Plus pełen emocji. Alex Honnold na Grenlandii

Dla miłośników silnych wrażeń i serii dokumentalnych idealną pozycją może być serial oryginalny National Geographic: „Alex Honnold: Misja na Grenlandii”. Słynny wspinacz wyruszył w podróż na Grenlandię, a za cel obrał sobie niezdobytą dotychczas ścianę - przy okazji swoich zmagań, z pomocą glacjolog Heidi Sevestre Alex i jego zespół badali wpływ zmian klimatycznych na lodowce w tej części Arktyki.

Zdjęcie Spragnieni emocji widzowie będą mogli śledzić zmagania Alexa Honnolda na Grenlandii. / Disney / materiały prasowe

Do tego sentymentalny powrót do przeszłości okraszony dużą dawką high fashion, czyli „In Vogue: Lata 90.”. W latach 90. moda high fashion przedostała się z wybiegu wprost do popkultury. Ten ciekawy serial ujawnia nieznane wcześniej historie z najważniejszych modowych momentów lat 90., a to wszystko przy udziale najważniejszych osobistości świata mody, filmu i muzyki oraz Anny Wintour i Edwarda Enningfula z Vogue'a.

Zdjęcie In Vogue: Lata 90. to prawdziwa plejada gwiazd - nie tylko związanych ściśle ze światem mody. / Disney / materiały prasowe

Lista nowości Disney Plus

Oto pełna lista nowości Disney+ na wrzesień:

To zawsze Agatha - od 19 września,

In Vogue: Lata 90., Volume I i II - od 13 września i od 20 września,

Lego Gwiezdne Wojny: Odbuduj Galaktykę - od 13 września,

Alex Honnold: Misja na Grenlandii - od 4 września,

Daleka Północ - sezon 4, część 2 - od 25 września,

Bob's Burgers - sezon 14, część 2 - od 25 września,

Hit Monkey - sezon 2 - od 9 września,

Ayla i Los Mirror - od 27 września,

Skazany na wolność - sezon 2 - od 31 sierpnia.