Swego czasu popularną praktyką stosowaną przez złodziei samochodów było wykorzystywanie inteligentnych znaczników, jak na przykład Apple AirTag. Działają one na takiej zasadzie, że przyczepiamy je do przedmiotu, którego nie chcemy zgubić, a znacznik wysyła sygnał bluetooth do smartfona z określeniem swojej lokalizacji. Przydatny gadżet, który można włożyć do plecaka lub portfela.

Apple AirTag jest gadżetem, który ma pomóc roztargnionym osobom przestać gubić rzeczy lub zapobiegać przed kradzieżą własności, lecz odkryto też jego inne zastosowanie. Złodzieje samochodów wypatrywali drogie pojazdy, przyczepiali do niich AirTag i dzięki temu byli w stanie dowiedzieć się, gdzie dana osoba mieszka i parkuje auto. W ten sposób mogli wrócić w dogodnej chwili i je ukraść.

Apple stanowczo sprzeciwia się takim praktykom, dlatego też firma stworzyła zabezpieczenie przed śledzeniem. Jeżeli twój iPhone wykryje, że się przemieszczasz wraz z nieswoim AirTagiem, to zostaniesz poinformowany o tym wiadomością, która wyświetli się na smartfonie.

Swego czasu Amerykanin został aresztowany za stalking pierwszego stopnia. Do śledzenia swojej ofiary wykorzystywał właśnie Apple AirTag. Na szczęście, nowe zabezpieczenie nie pozwala używać gadżetu do śledzenia innych osób. Gdy znacznik znajduje się daleko od właściciela przez dłuższy czas, a blisko innej osoby, wyśle jej wiadomość, że jest śledzona. Niestety, ten system działa tylko w przypadku iPhone’ów. Jednak użytkownicy smartfonów z systemem Android również mogą usłyszeć donośny alarm wydobywający się z AirTaga.

Apple już dawno zabezpieczyło swoich klientów przed śledzeniem z użyciem inteligentnego znacznika. Jednak użytkownicy smartfonów z Androidem nadal są bezbronni wobec takich praktyk, lecz już niedługo. Według najnowszych doniesień, Google pracuje na stworzeniem systemu detekcji inteligentnych znaczników, który będzie ostrzegał gdy będziemy śledzeni.