LG SIGNATURE OLED M 97 debiutuje na rynku. Telewizor ma coś, czego nie mają inne

LG zaprezentowało telewizor SIGNATURE OLED M 97 (model 97M3) w trakcie styczniowych targów CES 2023 w Las Vegas. Po kilku miesiącach od premiery urządzenie trafia do sprzedaży. Na razie wyłącznie w Korei Południowej, gdzie Smart TV został wyceniony na 45800 tys. jenów, czyli około... 143 tys. zł. Tanio nie jest, ale telewizor ma coś, czego nie mają inne.

Technologia Zero Connect

LG SIGNATURE OLED M 97 to telewizor, który na rynku wyróżnia się przede wszystkim technologią Zero Connect. Bazuje ona na specjalnym urządzeniu przypominającym przystawki TV. Odpowiada ono za możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu w jakości do 4K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz w odległości do 10 m. Samo "pudełko" ma bogaty zestaw interfejsów, w tym złącza HDMI 2.1, USB, LAN czy moduł Bluetooth 5. Dzięki temu z telewizorem można połączyć bezprzewodowo wiele sprzętów jednocześnie. Wykorzystane rozwiązanie pozwala na transmisję danych do trzech razy szybciej w porównaniu do standardu Wi-Fi 6E. Przy okazji nie zabrakło wsparcia dla formatów Dolby Vision oraz Dolby Atmos.

LG SIGNATURE OLED M 97 ma trafić do Europy

Na razie LG oferuje telewizor SIGNATURE OLED M 97 tylko na własnym rynku. Koreańczycy mają jednak plany związane z wprowadzeniem tego modelu na inne rynki, w tym europejskie oraz w Stanach Zjednoczonych. Informacje na ten temat mają zostać przekazane później w tym roku.

LG SIGNATURE OLED M 97 ma 97-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K z obsługą Dolby Vision, HDR10 oraz HLG. Procesor obrazu to szósta generacja chipu AI Alpha 9. Znajdziemy tu też głośniki w systemie 4.2 o łącznej mocy 60 W oraz wsparcie dla rozwiązań G-Sync, FreeSync, HGIG, ALLM i VRR. Urządzenie wyróżnia się także estetycznym designem i można je zawiesić na ścianie lub też umieścić na komodzie. Box Zero Connect jest częścią zestawu i nie trzeba go nabywać osobno. Przy tak wysokiej cenie telewizora nie powinno to jednak nikogo dziwić. Całość pracuje pod kontrolą platformy webOS, którą Koreańczycy nabyli kilka lat temu. Nie brakuje też integracji ze sztuczną inteligencją w postaci ThinQ.