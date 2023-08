Samsung Terrace Neo QLED 4K. Nowy telewizor, który sprawdzi się na zewnątrz

Samsung ma w ofercie przeróżne telewizory, które możemy sobie zakupić do domu. Koreańczycy postanowili jednak pomyśleć o tych użytkownikach, którzy chcą oglądać Smart TV na zewnątrz pomieszczeń. Tak powstał model o nazwie Terrace Neo QLED 4K, który z powodzeniem można powiesić na tarasie.

Telewizor na taras

Samsung Terrace Neo QLED 4K to telewizor mający 85-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości (3840 × 2160 pikseli) zapewniający zgodność z formatem HDR10+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Wyświetlacz ma specjalną powłokę antyodblaskową, która pozwala na oglądanie treści w pełnym słońcu. Ułatwiają to także bardzo szerokie kąty widzenia zamontowanego panelu.

Zdjęcie Telewizor Samsung Terrace Neo QLED 4K / Samsung / materiały prasowe

Następnie mamy specjalną obudowę wykonaną z solidnego metalu oraz spełniającą założenia normy ochronnej IP56. To oznacza, że nowy telewizor marki Samsung jest odporny na wodę oraz pył. Dzięki temu niegroźne są mu wilgotne powietrze czy nawet drobny deszcz. To pozwala na użytkowanie sprzętu w warunkach, gdzie zwykłe Smart TV nie dałyby rady.

Samsung w telewizorze Terrace Neo QLED 4K umieścił także cztery głośniki o łącznej mocy na poziomie 40 W. Obraz wspomagany jest przez procesor z serii Quantum, który odpowiada m.in. za skalowanie treści w niższej jakości do rozdzielczości 4K. Nie zabrakło też obsługi popularnych trybów, w tym dedykowanego graczom.

Cena telewizora Samsung Terrace Neo QLED 4K wysoka

Niestety telewizor Samsung Terrace Neo QLED 4K nie jest tani. Przeciwnie, bo jest to drogie urządzenie, na które może sobie pozwolić niewielu. Cena została ustalona w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie trwa przedsprzedaż, na kwotę 19999 dolarów, czyli ponad 82 tys. zł. Informacji o dostępności w Europie na razie nie ma, choć można przypuszczać, że sprzęt na Starym Kontynencie również się pojawi.

Samsung Terrace Neo QLED 4K oferuje także integrację z cyfrowymi pomocnikami i na liście zgodnych są Bixby, Amazon Alexa oraz Asystent Google. Urządzenie oferuje łączność poprzez Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 oraz ma trzy złącza HDMI i jedno USB.



