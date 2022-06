Dla większości osób hasło "dron" oznacza przeważnie bezzałogowca, który potrafi latać w powietrzu. Tymczasem istnieje bardzo dużo dronów podwodnych, które pozwalają z brzegu penetrować nawet całkiem głębokie akweny. Oto jeden z ciekawszych modeli, czyli Gladius Mini S.

Zdjęcie Małe wymiary sprawiają, że podwodny dron Gladius Mini S możemy bez problemu zabrać na wakacyjną wycieczkę /foto: New Atlas / domena publiczna

Podwodny mocarz

Osoby mające doświadczenie z dronami latającymi mogą być zaskoczone, że komunikację z Gladius Mini S zapewnia nie łączność radiowa, lecz długi kabel. Jednak takie rozwiązanie sprawdza się o wiele bardziej pod wodą i zapewnia stabilną pracę podwodnego drona. Bezzałogowiec ma wbudowaną kamerę, ale można do niego dołączyć kamerę zewnętrzną, w tym popularną GoPro.



Zdjęcie Podwodny dron Gladius Mini S ma możliwość zamocowania kamery GoPro / YouTube

Gladius Mini S ma też coś dla tych, którzy chcą się poczuć jak prawdziwy eksplorator głębin. Pod dronem można zamocować chwytak "Grabber Claw", który pozwala podnosić z dna drobne przedmioty. Niestety nie jest on na wyposażeniu podstawowym, lecz musimy go dokupić jako akcesorium dodatkowe.



Zdjęcie Chwytak w postaci ramienia ze szczypcami pozwala na podnoszenia z dna małych przedmiotów / YouTube

Nie musimy się martwić, że na dnie jeziora jest ciemno. Dron jest wyposażony dwie mocne lampy LED, każda o strumieniu 2400 lumenów, które pozwolą na wykonywanie ostrych zdjęć nawet w całkowitych ciemnościach. Gladius Mini S posiada wbudowaną kamerę 4K/1080p i 12-megapikselową stabilizacją obrazu EIS.





Zdjęcie Wbudowana kamera zapewnia nagrywania obrazu w jakości 4K /foto: New Atlas / domena publiczna

W relacji do poprzednich modeli tej firmy bardzo poprawiono działanie akumulatora. Zapewnia on nieprzerwaną pracę drona przez cztery godziny, a jego czas ładowania to zaledwie 3,5 godziny. Gladius Mini S ma bardzo solidną konstrukcję. Jego korpus ze stopu aluminium jest pokryty polimerem. To sprawia, że wygląda bardzo efektownie. Do poruszania pod wodą wykorzystuje dwa pionowo umieszczone pędniki z przodu i dwa poziomie z tyłu. Ma także dodatkowy ster strumieniowy z tyłu, co znacznie poprawia jego stabilność pod wodą.



Wystarczy smartfon i... czujemy się jak w łodzi podwodnej

Producent zapewnia, że Gladius Mini S może pracować nawet na głębokości 100 metrów pod wodą, a jego maksymalny zasięg poziomy to 200 metrów. Przed zanurzeniem musimy połączyć podwodnego drona z pilotem zdalnego sterowania, który bardzo przypomina podobne urządzenia, które są znane miłośnikom dronów latających. Następnie do pilota dołączamy tablet lub smartfona, dzięki czemu zyskujemy możliwość śledzenia obrazu z kamery w trybie on-line. Gladius Mini S pozwala robić transmisję na żywo w sieci z naszych podwodnych wycieczek, udostępniać nagrane materiały w mediach społecznościowych, wykonywać fotografie poklatkowe czy nagrania wideo w zwolnionym tempie. Wyjście HDMI pozwala na obejrzenie nagranych materiałów na ekranie telewizora.





Zdjęcie Dzięki podwodnemu dronowi Gladius Mini S możemy transmitować obraz on-line bezpośrednio do sieci / YouTube

Najważniejsze cechy podwodnego drona Gladius Mini S:

Korpus ze stopu aluminium (waga 2,7 kg)

Czas pracy do 4 godzin

Maksymalna głębokość zanurzenia 100 metrów

prędkość do 2 m/s

wymiary 400 x 226 x 145 mm

Możlwość obsługi różnych akcesoriów, w tym chwytaka do podnoszenia z dna przedmiotów czy kamery GoPro

lampy LED o mocy 2400 lumenów

nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K

Wideo youtube

Podwodny dron "na uwięzi"

Drony podwodne połączone z pilotem kablem zapewniają stabilne połączenie z pilotem, którego obsługuje operator. Niestety takie rozwiązanie ma także swoje wady, gdyż kabel może się zaczepić o przedmioty lub rośliny, które znajdują się na dnie penetrowanego akwenu. Zmorą posiadaczy podwodnych dronów jest także niebezpieczeństwo, że piasek z dna zablokuje silniki. Ale tutaj Gladius Mini S oferuje nowatorskie rozwiązanie w postaci opatentowanego przez siebie układu anti-stuck, który pozwala na nieprzerwaną pracę silników nawet w najbardziej ciężkich warunkach.

Niestety nie jest to "zabawka" tania. Za podstawową wersję bez akcesoriów dodatkowych trzeba zapłacić 8,500 złotych. Ale jeśli ktoś chce się poczuć jak legendarny Jacques-Yves Cousteau (podróżnik oraz reżyser filmów realizowanych pod wodą) i jednocześnie boi się nurkowania z aparatem tlenowym, to Gladius Mini S może być ciekawym rozwiązaniem.