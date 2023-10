Assassin’s Creed Mirage to powrót do korzeni, ale czy udany? [GRALIŚMY]

Spis treści: 01 Assassin’s Creed Mirage - fabuła

02 Assassin’s Creed Mirage - mechanika

03 Podsumowanie

04 Assassin’s Creed Mirage - wymagania sprzętowe

Assasin's Creed od zawsze jest w moim sercu i mam na koncie wszystkie produkcje. Wszak produkcji w cyklu jest już 13, biorąc pod uwagę tylko główne wydania. Ostatnie lata to jednak mocne odbieganie od oryginalnej serii, a Valhalla jest tego najlepszym przykładem. Jeśli jednak tak miał wyglądać powrót do klasyki to mogę wspomnianą Valhallę przechodzić jeszcze kilkukrotnie, a nagrodą jest Mirage od Ubisoftu!

Assassin’s Creed Mirage - fabuła

Assassin’s Creed Mirage to gra akcji z otwartym światem, która zadebiutuje na PC i konsolach już 5 października 2023 roku. Przygodę rozpoczynamy w połowie IX wieku w Bagdadzie. To właśnie ten okres uważany jest za złotą erę miasta. Wcielamy się w postać Basima Ibn Ishaqa, członka Bractwa Asasynów. I nie jest to bohater przypadkowy. Mieliśmy okazję poznać go w poprzedniej odsłonie Assasin's Creed, czyli w Valhalli.

Świat gry, który utrzymany jest w klimacie Bliskiego Wschodu robi wrażenie już od pierwszych scen. Ubisoft przyzwyczaił nas do bogatych, otwartych światów, a Assasin's Creed: Odsyssey pozostaje do dzisiaj wzorem niemalże idealnym. Świat jest pełen detali, które sprawiają, że jest on realistyczny i autentyczny.

Zdjęcie Przygoda z Assassin’s Creed Mirage zaczyna się w Bagdadzie / Ubisoft / materiały prasowe

W grze wreszcie dostajemy misje, które wciągają i nie dłużą się, wątków pobocznych jest znacznie mniej, a te mogłyby znacząco nas znudzić, szczególnie jeśli byłyby monotonne i powtarzające się.

Assassin’s Creed Mirage - mechanika

Gra wreszcie przywraca to, do czego przyzwyczaiły nas pierwsze wydania przygód skrytobójców. Twórcy produkcji postawili ponownie na skradanie się, a sama walka schodzi na dalszy plan. Dzięki temu przygoda staje się znowu dynamiczna i satysfakcjonująca. To czego brakowało w ostatnich częściach wraca i to z rozmachem. Ponownie możemy schować się w tłumie przechodniów i zaatakować z ukrycia.

Zdjęcie Assassin’s Creed Mirage zachwyca szczegółowością. / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Godziny spędzone przed ekranem upływają bardzo szybko, aż szkoda, że rozgrywka kończy się dość szybko. Wszak gra pierwotnie miała być jedynie DLC do poprzedniej odsłony cyklu. Dla graczy, którzy mieli już do czynienia z serią Assasin's Creed mała rada: warto od razu ustawić wyższy poziom trudności, aby odczucia były jeszcze lepsze. Assassin’s Creed Mirage to solidna gra akcji, która oferuje piękny świat do odkrycia. Z pewnością warto w nią zagrać, jeśli jesteś fanem serii Assassin’s Creed.

Zdjęcie Klimatyczne sceny w Assassin’s Creed Mirage. / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Podsumowanie

Z czystym sumieniem mogę przyznać Assassin’s Creed Mirage ocenę 7/10. Zaniżona jest ona oczywiście zbyt krótką fabułą, co dla jednym będzie minusem, dla innych - plusem. Produkcję tę stawiam wysoko w całej serii Assasin's Creed i na pewno rozpocznę ją na wyższym poziomie jeszcze raz. Otwarty świat wymaga dogłębnego poznania, a to z kolei daje kolejne godziny wyjątkowej zabawy!

Zdjęcie W Assassin’s Creed Mirage można podziwiać niesamowite widoki / Przemysław Bicki / INTERIA.PL

Assassin’s Creed Mirage - wymagania sprzętowe

Wymagania minimalne (1080p i 30 fps)

System operacyjny Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe)

Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe) Procesor AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 GHz, Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz (Intel Core i5-8400 @ 4,0 GHz w przypadku karty Intel Arc z opcją ReBAR) lub lepszy

AMD Ryzen 5 1600 @ 3,2 GHz, Intel Core i7-4790K @ 4,4 GHz (Intel Core i5-8400 @ 4,0 GHz w przypadku karty Intel Arc z opcją ReBAR) lub lepszy RAM 8 GB (w trybie dwukanałowym)

8 GB (w trybie dwukanałowym) Karta graficzna AMD Radeon RX 570 (4 GB), Intel Arc A380 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub lepsza

AMD Radeon RX 570 (4 GB), Intel Arc A380 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) lub lepsza Dysk twardy 40 GB wolnego miejsca (zalecany dysk SSD)

40 GB wolnego miejsca (zalecany dysk SSD) Wersja DirectX DirectX 12

Wymagania zalecane (1080p i 60 fps)

System operacyjny Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe)

Windows 10, Windows 11 (wersje 64-bitowe) Procesor AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz, Intel Core i7-8700K @ 4,6 GHz lub lepszy

AMD Ryzen 5 3600 @ 4,2 GHz, Intel Core i7-8700K @ 4,6 GHz lub lepszy RAM 16 GB (w trybie dwukanałowym)

16 GB (w trybie dwukanałowym) Karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) lub lepsza

AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB), NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) lub lepsza Dysk twardy 40 GB wolnego miejsca (zalecany dysk SSD)

40 GB wolnego miejsca (zalecany dysk SSD) Wersja DirectX DirectX 12