Monte Sierpe, znane również jako "Pas Otworów", biegnie wzdłuż grzbietu nad doliną Pisco na długości około 1,5 kilometra. Na przestrzeni tego odcinka znajduje się około 5200 okrągłych zagłębień, każde o średnicy do dwóch metrów i głębokości około metra, ułożonych w uporządkowane rzędy i grupowanych w bloki. Do czego służyły? Autorzy nowego badania, opublikowanego w czasopiśmie Antiquity, przekonują, że w końcu znaleźli rozwiązanie zagadki.

System handlu i rachunkowości

Ich zdaniem Monte Sierpe było złożonym systemem handlu, magazynowania i rachunkowości w epoce przedhiszpańskiej. Zespół naukowców połączył mapowanie dronowe o wysokiej rozdzielczości z mikroskopową analizą osadów pobranych z otworów, a wyniki wskazują, że rozmieszczenie otworów nie było przypadkowe ani dekoracyjne, lecz odzwierciedlało strukturę grupowania i liczenia zbliżoną do inkaskich kipu - sznurowych rejestrów używanych do ewidencji ludności i zasobów.

Analiza osadów ujawniła też obecność pyłków kukurydzy i pałki wodnej, roślin związanych z codziennym życiem i handlem w regionie. Ponieważ pyłek kukurydzy nie przenosi się naturalnie na duże odległości, naukowcy przypuszczają, że rośliny te były celowo składane w otworach, prawdopodobnie w plecionych koszach, co sugeruje ich wykorzystanie w handlu, przechowywaniu towarów lub składaniu danin.

Kreatywne wykorzystanie krajobrazu

Monte Sierpe leży w sercu dawnego Królestwa Chincha, nadbrzeżnej potęgi sprzed XIV wieku, która kontrolowała jedne z najgęściej zaludnionych terenów rolniczych oraz intensywne sieci handlowe między wybrzeżem a górami. Szacuje się, że populacja regionu przekraczała 100 tys. osób, w tym rolników, rybaków i kupców. Położenie Monte Sierpe wzdłuż dawnych szlaków i w pobliżu osad obronnych czyniło je dogodnym miejscem wymiany dóbr, redystrybucji i kontroli przepływu produktów.

Kiedy Królestwo Chincha zostało w XV wieku włączone do imperium Inków, Monte Sierpe mogło przejąć funkcje administracyjne, odzwierciedlając poziomy kontrybucji różnych wspólnot. Niewielkie różnice w liczbie otworów między blokami mogły rejestrować wielkość dostaw danin lub udział poszczególnych społeczności w systemie gospodarczym. To zdaniem badaczy przykład kreatywnego wykorzystania krajobrazu przez rdzenną ludność Andów do organizowania życia gospodarczego i społecznego.

Odkrycie to pokazuje, że już przed przybyciem Europejczyków społeczności andyjskie rozwijały wyrafinowane systemy ewidencji i wymiany, w których pamięć, praca i dobra materialne były koordynowane bez użycia pisma. Dalsze wykopaliska, datowanie i porównania z zachowanymi kipu mają ujawnić szczegóły funkcjonowania tego niezwykłego systemu oraz jego ewolucję po włączeniu regionu do imperium Inków.

