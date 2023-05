8-latka uprzedziła archeologów. Znalazła sztylet sprzed 3700 lat

Elise bawiła się na placu jednej ze szkół w norweskiej gminie Bjørnafjorden. W stercie dużych kamieni zobaczyła coś, co wydało się dla niej "bardzo ładnym kamieniem". Miał bardzo niecodzienny kształt i kolor. Napędzana ciekawością zabrała go ze sobą i z dumą pokazała nauczycielom. Ci, gdy tylko zobaczyli "kamień" przyniesiony przez dziewczynkę, oniemieli.

Ten "kamień" to piękny krzemienny sztylet z neolitu. To niewiarygodnie piękny sztylet, który jest bardzo rzadki do znalezienia archeolożka Louise Bjerre Petersen z gminy okręgu Vestland, w oświadczeniu do znaleziska

Zdjęcie Znaleziony sztylet ma 12 centymetrów długości i najprawdopodobniej służył do rytualnych ceremonii / Gmina Hrabstwa Vestland

3700-letni sztylet znaleziony przez małą dziewczynkę

Nauczyciele szybko powiadomili radę okręgu Vestland o znalezisku. Szybko sprowadzeni zostali archeolodzy, którzy po pojawieniu się na miejscu, dokonali wstępnej analizy zidentyfikowanego sztyletu.

Na podstawie jego wyglądu oszacowali, że pochodzi z neolitu, najpóźniejszego okresu epoki kamienia. Według archeologów najprawdopodobniej został stworzony ok. 3700 lat temu. Na razie jednak nie mają na to dowodów prócz analizy wyglądu.

Zdjęcie Rada Hrabstwa Vestland i Muzeum Uniwersyteckie w Bergen od razu rozpoczęło przeszukiwanie terenu w poszukiwaniu innych pozostałości z epoki kamienia. Niczego jednak nie znaleźli / Gmina Hrabstwa Vestland

Archeolodzy mówią, że jest to naprawdę niezwykły sztylet. Wykonany został z krzemienia, co jest dość zaskakujące. Skała ta naturalnie nie występuje w Norwegii, więc sztylet nie mógł tam być w momencie powstania. Najprawdopodobniej przybył na te tereny z Danii. Kwestią do zbadania jest to, jak długo mu zajęło, aby się tam znaleźć.

Nie odkryliśmy tu ani więcej obiektów, ani śladów epoki kamienia, ale sztylet znaleziony przez Elise jest dość wyjątkowy. Wniesie wkład w dalsze badania epoki kamienia w zachodniej Norwegii Louise Bjerre Petersen

Dalszą analizą sztyletu zajmą się badacze z Muzeum Uniwersyteckiego w Bergen. Powinni być w stanie znaleźć odpowiedź na zagadki dotyczące sztyletu. Warto jednak pamiętać, że nie mieli okazji nawet do nich dotrzeć, gdyby nie młoda Elise.