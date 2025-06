To bardziej przedmiot do śmiechu z przyjaciółmi niż faktyczny obiekt do użycia

Nadruk wykonano prawdopodobnie przez odbicie ryciny z miedzianej płyty bezpośrednio na rozłożonym wyrostku zwierzęcym - to technika nietypowa, ale możliwa dzięki elastyczności materiału. Co ciekawe, to pierwszy kondom z nadrukiem, który dołączył do zbiorów muzeum - został zakupiony na aukcji sześć miesięcy temu i będzie wystawiany do końca listopada. Ekspozycja wpisuje się w szerszy kontekst wystawy poświęconej seksualności i prostytucji w XIX-wiecznej Europie.