Archeolodzy odkryli skarb w miejscu bitwy. „Mała fortuna”

Prace archeologiczne prowadzone nieopodal jeziora Cisa przyniosły kolejne ciekawe znaleziska. Badacze mówią o istotnych wykopaliskach.

Odkrycia dotyczą mikroregionalnego projektu badawczego Narodowego Instytutu Archeologicznego, którego celem jest zidentyfikowanie i udokumentowanie znaczących punktów historycznych na terenie Węgier, w tym kluczowych danych dotyczących bitwy pod Keresztes (znanej też jako bitwa pod Mezőkeresztes) z 1596 roku.

Odkrycie archeologiczne na Węgrzech. Znaleziono artefakty w okolicach jeziora Cisa

W okolicach jeziora Cisa na Węgrzech, gdzie miejsce miała niegdyś wielka bitwa, trwają od jakiegoś czasu szeroko zakrojone badania archeologiczne. Dotyczą one przede wszystkim poczynienia ustaleń na temat bitwy z 1596 r., ale w trakcie odnajdywane są także ślady innych wydarzeń, od prehistorii po współczesność. Eksperci z Narodowego Instytutu Archeologicznego w zeszłym roku dokonali m.in. rozpoznania dwóch budynków, a teraz w okolicy tych założeń doszło do kolejnych odkryć.

- W zeszłym roku zidentyfikowaliśmy trójnawową bazylikę klasztorną i wczesny kościół. Doprowadziło to do odkrycia zarówno średniowiecznego opactwa benedyktynów, jak i kościoła należącego do istniejącej tu przedtem osady — tłumaczy dr Gábor Virágos Virágos, archeolog odpowiedzialny za wykopaliska, zastępca dyrektora generalnego Centrum Zbiorów Publicznych Węgierskiego Muzeum Narodowego i szef Narodowego Instytutu Archeologicznego.

Srebrny zestaw obrzędowy w rękach pochowanej osoby. Naczynia ceremonialne z XIV wieku

Te odkrycia przywiodły badaczy do szeregu kolejnych znalezisk. Archeolodzy poinformowali o znalezieniu na obszarze budynków rzadko spotykanego zestawu obrzędowego z XIV wieku. Mowa o srebrnym zestawie eucharystycznym (kielichu i patenie, naczyniu na hostię), który był umieszczony w jamie grobowej — w dłoniach pochowanej osoby.

Takie ulokowanie srebrnych artefaktów związanych z prowadzeniem ceremonii sugeruje, że pochówek ten miał duże znaczenie, a złożona do grobu osoba miała istotny status. Do dokładnego ustalenia kontekstu tego pochówku potrzeba jednak dalszych badań. Oprócz tego podczas przeszukiwania okolicy natrafiono na skrzynkę wypełnioną monetami.

Archeolodzy znaleźli skarb na obszarze bitwy pod Keresztes. To dukaty wiedeńskie

Ten skarb to, jak określili badacze w oświadczeniu, „mała fortuna” w postaci 70 srebrnych monet, dukatów wiedeńskich. Znajdowały się one w skrzynce. Obecność tych monet na Węgrzech podkreśla powiązania gospodarcze regionu w tym okresie. "Monety zostały wyemitowane przez książąt austriackich, wbrew potocznej nazwie dukatów, pochodzą one nie tylko z mennic wiedeńskich, ale także z mennic Enns i Bécsujhely" podano w oświadczeniu.

- Eksploracja miejsca bitwy z 1596 roku odbywa się przy szerokiej współpracy badaczy, wolontariuszy i miejscowych. Uczestnictwo lokalnych społeczności jest kluczem do zachowania naszego dziedzictwa. Ta współpraca jest również dobrym przykładem, że wyniki badań mikroregionalnych są ważne nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla lokalnych społeczności, którym pomagają połączyć się z historią swojego miasta i umocnić swoją tożsamość — mówią archeolodzy.

Obecna faza prac obejmuje rozpoznanie terenowe z wykrywaczami metali na obszarze badawczym o powierzchni ponad 100 km2, którego miejsce zostało wybrane na podstawie źródeł archiwalnych.